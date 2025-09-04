Oyarzabal, Cucurella y Merino abren el camino de España hacia el Mundial 2026 con sus goles contra Bulgaria

Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Merino han iniciado el camino de España hacia el Mundial 2026 haciendo los primeros goles de la Selección en esta fase de clasificación, contra Bulgaria. El de la Real Sociedad marcó el tanto con el que los de Luis de la Fuente lograron la Eurocopa y, de cara al próximo gran objetivo, ha sido el encargado de abrir el paso. Se plantó ante el meta Vutsov para batirle por el palo corto y poner el 0-1 en Sofía.

El jugador del conjunto txuri-urdin sigue cumpliendo con España en cada convocatoria. Es un fijo para el seleccionador y no es para menos, puesto que bajo su mando saca su lado más efectivo. Oyarzabal ha logrado su gol 17 con la Selección, con el que la campeona continental abría la lata en el minuto 5 para iniciar de la mejor forma el choque.

Bulgaria se presentaba como el rival más sencillo del grupo, teóricamente. Se esperaba un partido en el que estuvieran cerrados atrás, por lo que era importante adelantarse en los primeros minutos del encuentro. De esta forma, no les quedaría otra a los búlgaros que abrirse y salir a buscar el gol. Algo que podía aprovechar España para hacer aún más daño a los locales.

Minutos después, en el 30′, Marc Cucurella se encontraba un balón muerto en el área y fusilaba a Vutsov. El lateral se ha ganado a pulso ser indiscutible para Luis de la Fuente. Hoy por hoy, nadie duda de que el del Chelsea es titularísimo en este equipo, una pieza fundamental ya no sólo en defensa, sino también en ataque. Su proyección ofensiva es un extra muy importante para la Selección y contra los búlgaros lo volvió a demostrar.

Luego llegó el tercero de la noche en la capital de Bulgaria. En Sofía sólo había un equipo sobre el césped, el español. Mikel Merino aprovechó un centro desde la esquina de Lamine Yamal para mandar a guardar y cerrar el encuentro en la primera parte. Tuvo aún opciones de ampliar su cuenta goleadora, pero falló un balón que dejó atrás Oyarzabal. Entre una nube de piernas, el balón se estrelló en una y acabó siendo sacado por la defensa.