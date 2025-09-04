Hay quien se sigue preguntando por qué Luis de la Fuente mantiene una fe ciega en Mikel Oyarzabal, el hombre que con su gol en el Estadio Olímpico de Berlín dio a España la cuarta Eurocopa en junio de 2024. Y es que el delantero de la Real Sociedad nunca falla a su cita cuando se enfunda la camiseta de la selección española. Ante Bulgaria tardó apenas cinco minutos en demostrarlo.

Zubimendi hizo magia, Oyarzabal recibió un gran pase y definió a la perfección para marcar el primer gol de España en su camino hacia el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Oyarzabal es el máximo goleador de la era Luis de la Fuente, con 11 dianas en los 25 partidos que ha disputado el delantero eibarrés bajo el mando del técnico riojano. Unos números que le convierten en un valor seguro para una selección española a la que le puede faltar un ‘9’, pero que tiene un seguro en la figura del vasco.

Rodrigo y Carvajal ya están aquí

Rodrigo y Carvajal volvieron a jugar con España. Dos de los tres capitanes de la selección ya están de regreso, lo que supone una gran noticia para todos. Ninguno de los dos jugaba desde el 8 de septiembre, contra Suiza. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, pero ambos pilares ya están aquí.

Zubimendi sí que tiene una chistera

Está en un grandísimo estado de forma y España lo disfruta. El vasco firmó un gran partido ante Bulgaria, dando una asistencia a Oyarzabal en el primer gol y dejando un sinfín de acciones llenas de talento que permitieron a España ganar con autoridad. Rodrigo ya está aquí, pero que nadie se olvide de un jugador que es presente y futuro.

Merino tiene alma de ‘9’

Mikel Merino sacó a relucir su olfato goleador en Bulgaria con el tercer gol del combinado nacional. El interior del Arsenal fue titular en la primera jornada de la fase de clasificación hacia el Mundial de 2026 y lo hizo con una diana que pudieron ser dos, ya que en la segunda parte un latigazo desde la frontal se estrelló en el larguero.

Las notas de España