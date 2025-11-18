La selección española atraviesa un momento de felicidad plena, y gran parte de ese éxito tiene nombre propio: Fabián Ruiz. El centrocampista andaluz ha logrado algo que pocos futbolistas en la historia del fútbol han conseguido: 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota con España, situándose como el tercer jugador en alcanzar semejante hito, sólo por detrás de Carlos Marchena (57) y el legendario Garrincha (49), y superando incluso a Zinedine Zidane (39). Una marca que comenzó en 2019 y que sigue vigente, consolidando a Fabián como un referente que cada vez es menos silencioso.

Parte de los éxitos de Luis de la Fuente como seleccionador han ido de la mano de Fabián. Juntos conquistaron el Europeo Sub-21 de Italia 2019, donde el sevillano fue elegido mejor jugador tras marcar en la final contra Alemania y asistir en otro gol. Con la Absoluta, en 2023 sumaron la Liga de Naciones en Países Bajos, con Fabián titular en la final frente a Croacia, formando un centro del campo sólido junto a Gavi y Rodrigo. Fue el primer título de la Selección absoluta en más de una década, y desde entonces, la racha de imbatibilidad ha seguido creciendo. Luego, llegó la Eurocopa, donde no le dieron reconocimientos individuales, pero son varios los especialistas que aseguran que fue el mejor jugador de la España campeona de Europa en Alemania.

Los mentores de Fabián

Para Fabián, De la Fuente es casi como un padre. El técnico siempre ha visto algo distinto en un jugador que no busca el protagonismo mediático, pero que derrocha calidad y profesionalidad en cada acción. Davide Ancelotti también percibió su talento en el Betis, decisivo para que terminase fichando por el Nápoles. Esta combinación de calidad y disciplina se refleja en su rutina: en París, tras sus compromisos con el club, dispone de un gimnasio donde entrena y se recupera, manteniendo el alto nivel que exige el fútbol moderno.

Dentro del vestuario, Fabián destaca por su liderazgo silencioso. Sin levantar la voz, mantiene una excelente relación con todos sus compañeros, arropa a los jóvenes y respeta a los veteranos. Su amistad con Mikel Merino, competencia en el centro del campo, ejemplifica su capacidad para convivir con la presión y la competencia sin perder la humildad ni la entrega.

Fabián Ruiz no sólo es un centrocampista talentoso; es un referente dentro y fuera del campo, capaz de sostener a una España que es favorita para todo en momentos decisivos y de escribir su nombre junto a las leyendas del fútbol español, consolidando una racha histórica que seguirá marcando la época de esta generación.