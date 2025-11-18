Ni cuatro minutos tardó España en hacer el primero: Olmo abre la lata contra Turquía

Ni cuatro minutos tardó España en hacer el primero contra Turquía en la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 en Sevilla. Dani Olmo abrió la lata para la selección española poco antes de llegar al minuto 4 de juego tras un gran pase al área de Marc Cucurella.

Fue Dani Olmo una de las grandes novedades de Luis de la Fuente en La Cartuja. Solamente cuatro cambios presentó España en su once respecto a la alineación en Georgia. El centrocampista catalán fue uno, Aleix García, Marcos Llorente y Yeremy Pino fueron los tres restantes.