La selección española afrontará este martes, 18 de noviembre, su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente tienen más cerca que nunca la clasificación para la próxima cita mundialista. El encuentro, que se disputará en el estadio de La Cartuja de Sevilla, contará con 23 jugadores convocados.

Éstos, se enfundarán la nueva camiseta adidas para el Mundial 2026 con los siguientes dorsales:

Raya Barrios Samu A. Vivian M. Llorente Merino Ferran Fabián B. Iglesias Olmo Yeremy Pedro Porro A. Remiro Laporte Cubarsí Álex B. Fornals Zubimendi Fermín Aleix García Oyarzabal Cucurella Unai Simón

Rotaciones en el once de ‘La Roja’

Una de las primeras novedades podría aparecer en la portería. Todo apunta a que David Raya ocupará el arco para dar descanso a Unai Simón, que no ha recibido ni un gol en toda la clasificación y que acabó algo tocado tras el choque ante Georgia.

En la línea defensiva también habrá cambios. Marcos Llorente se perfila como lateral derecho y Cucurella actuará en la banda izquierda. En el eje de la defensa estará Laporte, acompañado en principio por Dani Vivian, lo que permitiría a Cubarsí tomar un respiro. Además, conviene recordar que Huijsen ya abandonó la concentración por unas molestias musculares.

Posible alineación de la selección española

Esta podría ser la alineación de España para el encuentro contra Turquía: David Raya; Marcos Llorente, Laporte, Vivian, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Mikel Merino; Olmo, Yeremy Pino y Oyarzabal.

A qué hora juega hoy la selección española su último partido de clasificación para el Mundial 2026

La UEFA ha programado este emocionante y decisivo España – Turquía correspondiente a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 para este martes 18 de noviembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este partidazo de la selección española de fútbol masculino en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa en Sevilla con las aficiones de ambos combinados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver a España en TV en directo y online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la selección española de fútbol masculino en la fase de clasificación para el Mundial 2026 fue RTVE. Este España–Turquía que corresponde a la jornada 6 del grupo E se podrá ver por televisión en directo a través de La1. Esto significa que todos los aficionados y seguidores del combinado que dirige Luis de la Fuente lo podrán ver gratis y en abierto por la TV.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a este duelo de la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este España–Turquía. Una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Estadio de La Cartuja en relación a la selección española de fútbol.