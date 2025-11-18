España estrena la camiseta del Mundial 2026 contra Turquía

España certificará su presencia en el Mundial 2026 en el estadio de La Cartuja ante Turquía. Solo una hecatombe histórica y bochornosa -perder por siete o más goles- la enviaría a la repesca. Por lo tanto, también puede decirse que los hombres de Luis de la Fuente estrenarán esta noche la camiseta que lucirán en la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera equipación de España para 2026 presenta un diseño limpio, con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacionales. El espíritu del país se refleja en la palabra España, visible en la parte trasera del cuello. La zona superior de la camiseta, en hombros y mangas, es de un azul marino oscuro, rematada por tres rayas en rojo, amarillo y rojo que recorren los hombros. Este detalle replica exactamente el de la manga de la segunda equipación de la Selección en el Mundial 2010, con la que Iniesta marcó el histórico gol ante Holanda.

Tradicionalmente, la Selección ha lucido las clásicas tres franjas de Adidas en amarillo -sobre la camiseta roja- e incluso en azul marino oscuro. Sin embargo, en esta ocasión la multinacional alemana ha apostado por una propuesta más innovadora: tres rayas que representan los colores de la bandera española (rojo, amarillo y rojo), situadas sobre el intenso azul marino.

La colección combina identidades visuales históricas y tradiciones de cada nación, reinterpretadas con una estética moderna y vanguardista. El diseño pretende transmitir un estilo de juego libre y nuevas perspectivas futbolísticas, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del torneo más grande de la historia. Desde historias ricas hasta diseños icónicos del pasado, cada camiseta aspira a unir a los seguidores en torno a la pasión por su país.

Toda la gama está pensada para el máximo rendimiento, diseñada para acompañar a jugadores de élite en situaciones de alta exigencia y adaptarse a las condiciones variables que experimentarán en futuras competiciones. Incorpora tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, capaces de absorber el sudor con mayor rapidez y mantener a los futbolistas secos durante más tiempo. Las emblemáticas tres bandas perforadas favorecen una transpirabilidad óptima, mientras que las zonas de malla estratégicamente distribuidas garantizan una ventilación superior incluso en los climas más exigentes.