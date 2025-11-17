Marcos López nos trae su análisis sobre la fase de grupos tan inmaculada que está haciendo la selección española en su camino al Mundial de Estados Unidos. El equipo entrenado por Luis de la Fuente suma cinco victorias en cinco partidos desplegando un juego de quilates. El ojo avizor de nuestro OKScouting nos desgrana los secretos del éxito de uno de los candidatos a ganar el Mundial.