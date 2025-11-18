El lapsus de Juan Carlos Rivero que revoluciona las redes: confunde a Luis de la Fuente con Iñaki Sáez

Juan Carlos Rivero tuvo un lapsus durante su narración del España-Turquía de fase de clasificación para el Mundial de 2026 en La Cartuja de Sevilla cuando confundió a Luis de la Fuente con el ex seleccionador Iñaki Sáez. Las redes se revolucionaron con este comentario que se hizo viral durante la primera mitad del partido.

Sucedió en torno al primer cuarto de hora de partido, mientras la selección española ganaba por 1-0 a Turquía gracias al tempranero gol de Dani Olmo en Sevilla. Apareció en la imagen de TVE Luis de la Fuente aplaudiendo a los suyos y ahí fue cuando Juan Carlos Rivero sufrió ese lapsus.

«Aplaude Iñaki Sáez», dijo el mítico narrador de la selección española en la televisión pública. Era Luis de la Fuente, obviamente, el que salía en la imagen. El nombre del ex seleccionador se hizo viral en redes sociales tras este comentario de Juan Carlos Rivero.

Iñaki Sáez, de 82 años actualmente, fue ex seleccionador español. Dirigió a España en 23 partidos, siendo el encargado de entrenar a la Selección absoluta durante la fase final de la Eurocopa de Portugal en 2004. Antes había sido internacional absoluto como futbolista en tres ocasiones, jugando durante doce años en el Athletic Club de Bilbao además de en el Barakaldo y el San Vicente.

Iñaki Sáez también ganó el mítico Mundial sub-20 en Nigeria en 1999 con una generación liderada por Xavi Hernández, Casillas o Marchena. También conquistó como seleccionador el Europeo Sub-21, el Sub-19 y la medalla de plata de los Juegos Olímpicos en Sídney.