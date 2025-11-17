Oficial: La Cartuja será la sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028

La Federación Española ha decidido que el estadio de La Cartuja sea la sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028. Así lo ha anunciado Rafael Louzán, presidente de la RFEF, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada en la capital hispalense. En 2026 se jugará el sábado 25 de abril, penúltimo día de la Feria de Abril.

En La Cartuja se han disputado y conquistado las finales de Athletic Club (2024), Real Madrid (2023), Real Betis (2022), FC Barcelona (2021) y Real Sociedad (2020). Antes de este ciclo, el Valencia se proclamó campeón en 2019 en el Benito Villamarín. Además, en 1999 y 2001 Valencia y Zaragoza levantaron el trofeo en el entonces Estadio Olímpico, mientras que en 1925 el Barcelona ganó la Copa en el Estadio Reina Victoria, otro de los escenarios históricos de Sevilla para este torneo.

Esta temporada La Cartuja está siendo la casa del Betis y se espera que sea, como mínimo, durante dos años, mientras se llevan a cabo las obras del Benito Villamarín. Además, será la casa de España para el encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Turquía y que, salvo hecatombe histórica, servirá para que los hombres de Luis de la Fuente certifique su presencia en el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

«Quiero agradecer a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla por su esfuerzo para que hoy podamos estar aquí. Sacamos un concurso abierto a las ciudades que tenían posibilidad y la oferta ganadora ha sido la de la ciudad de Sevilla. Hasta ahora hemos trabajado muy bien y el compromiso es que será aún mejor porque el estadio ahora está siendo utilizado por el Real Betis y nos va a tener a punto para esa gran final de finales de abril», comenzó Louzán.

«Ya se están haciendo actuaciones en el entorno del estadio y se seguirán haciendo, ya que La Cartuja también será sede del Mundial 2030. Sevilla y Andalucía volverán a vivir un evento extraordinario. La Copa está teniendo una notoriedad mayor que años atrás, los patrocinadores están muy satisfechos», ha insistido. «Para los intereses de la RFEF este es el mejor acuerdo de la historia de la final de la Copa del Rey, nos sentimos orgullosos del trabajo realizado», ha finalizado.