Alcaraz sólo sufre una sobrecarga pero sigue siendo duda para la Davis y no entrenará hasta el miércoles

El isquiotibial de la pierna derecha de Carlos Alcaraz copa todas las miradas desde que terminase dañado la final del pasado domingo contra Sinner. Apenas 24 horas después, el murciano ha llegado a Bolonia después de cuatro horas de viaje por carretera desde Turín acompañado por su entrenador Juan Carlos Ferrero y, tras un breve reencuentro con sus compañeros en el hotel, se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de sus molestias.

Según ha podido saber OKDIARIO, Alcaraz evita la rotura, pero sufre una sobrecarga muscular, por lo que este martes no se ejercitará junto al resto de sus compañeros y se probará el miércoles. Alcaraz se realizó pruebas con los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis y los resultados fueron también analizados por Juanjo López, médico del tenista que se encuentra en Murcia.

La precaución es máxima en el entorno de la selección por más que el resultado dictamine sobrecarga en lugar de rotura. Carlitos se tomará un día de descanso con el objetivo de recuperar antes de probar sensaciones el miércoles. Su deseo es poder afrontar el jueves el debut de España en la Davis contra una República Checa cuya pléyade de tenistas se encuentra en el Top 35. Lehecka (17), Mensik (19) y Machac (32).

En cualquier caso, la forma física de Alcaraz no será la máxima, por lo que Ferrer debe dibujar otro esquema de eliminatoria. Carlitos tenía muchas opciones de disputar su punto individual y el dobles junto a Marcel Granollers, ahora, el mejor de los escenarios pasa porque el murciano sólo dispute el partido de individual. Por ahí emergen Munar o Pedro Martínez, encargados de planta la semilla de la histórica remontada ante Dinamarca para clasificar a las Finales.

Mientras que Carreño oposita al otro punto individual. El deseo de Alcaraz es hacer todo lo posible para jugar las Finales. «Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible, espero que no me perjudique para Bolonia .Voy a dar lo que esté en mi mano para jugar la Davis con España. Pude correr durante la final contra Sinner, moverme y tener fuertes los apoyos», explicó antes de viajar de Turín a Bolonia. El miércoles será el día clave.