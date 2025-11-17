El esfuerzo de Alcaraz por España en la Davis

Caminaba Alcaraz con la iniciativa en el desenlace del primer set -restaba para llevarse la primera manga- cuando de pronto… ¡Auch!, notó algo y enseguida su gesto focalizaba la zona. Se llevó su mano a la parte posterior de su pierna derecha, tenía el isquio tocado. Pidió entonces la entrada del médico. «Ayer lo noté, pero pude aguantar. Ahora lo noto otra vez tenso», le dijo. Volvió a pistas y se reprodujo el dolor. En ese momento, Alcaraz tenía el título de las ATP Finals y la Davis con España en el horizonte.

Y más a medio plazo el Open de Australia, su Santo Grial. Volvió Carlitos a pasar por el taller durante la final contra Sinner y el remedio fue un aparatoso vendaje. Decidió seguir el murciano, tratar de ignorar lo que pasaba en su pierna y centrarse en lo que ocurre en pista. Fácil decirlo, complicado llevarlo a la realidad. Afrontó algo contraído los primeros juegos, pero fue soltándose y liberándose. «No me ha limitado», asegura.

Más preocupación tuvo que tener David Ferrer al ver las dos citas de Alcaraz con el médico en mitad del partido. Al seleccionador nacional, que se encuentra concentrado con parte del equipo en Bolonia desde el pasado viernes para planificar el asalto a la Davis -del 18 al 23 de noviembre- se le encendieron las alarmas. Como a todos, todo sea dicho. Sin embargo, su final de partido invitó al optimismo y sus palabras posteriores redoblaron la sensación.

«Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible, espero que no me perjudique para Bolonia», comentó. Alcaraz se unirá a España este lunes después de haber recorrido por carretera los 330 kilómetros que separan Turín de Bolonia. Partirá a mediodía y el viaje serán algo más de tres horas. Será el martes, en el entrenamiento, cuando podría tener sus primeras sensaciones sobre la pista. Alcaraz viaja pendiente de evolución y con la intención de representar a España.

«Voy a dar lo que esté en mi mano para jugar la Davis con España. Pude correr durante la final contra Sinner y no hacer locuras. Me pude mover y tener fuertes los apoyos» asegura Alcaraz. El resto de la delegación española ya se encuentra en la ciudad italiana. Munar, Carreño y Pedro Martínez aterrizaron junto al grueso de la expedición el pasado viernes y Granollers, el otro español que competía en las ATP Finals, se incorporó este domingo.