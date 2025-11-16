Alcaraz ya busca revancha ante Sinner: «Descansa, te espero el año que viene»

Apenas han transcurrido unos minutos tras el triunfo de Sinner cuando Alcaraz, trofeo de subcampeón en mano, se dirige a todo el mundo en general y al italiano en particular. Le cita el año que viene. Esto es lo que le convierte en el mejor del mundo, la ambición. «Es hora de descansar. El año que viene estaré preparado y te voy a esperar», le dice. Asiente Sinner, consciente de que al toma y daca que mantienen todavía le quedan episodios.

«Estoy realmente feliz con el nivel que tuve hoy, pero he jugado contra alguien que no ha perdido un partido en esta superficie en dos años y esto habla de lo gran jugador que eres y el gran trabajo que haces con tu equipo. Has vuelto cada vez más fuerte después de cada derrota y eso que no tienes muchas y te mereces esta victoria», aseguró Alcaraz.

Se acaba este domingo su temporada en el circuito, la más prolífica de su carrera deportiva. Once finales, ocho títulos y el número de uno asegurado hasta 2026. Pese a ello, de ambición vive el atleta, Carlitos ya piensa en lo que está por venir. «Ha sido un gran año, tanto para Sinner como para mí. Es hora de descansar para los dos porque el año que viene estaré listo para jugar muchas más finales contra ti. Yo voy a estar preparado y te voy a esperar», le dijo a Sinner.

Antes de marcharse de la pista, Alcaraz quiso agradecer el apoyo de su entorno. «Muchas gracias a mi equipo, a mi familia y a toda la gente que me apoya. Soy muy afortunado de recibir todo este apoyo en un un año realmente largo. Hemos estado a un gran nivel mucho tiempo. Hubiera querido ganar esta final y sólo quería que supierais que quería terminar el año en lo más alto posible. Gracias por el trabajo que hacéis cada día conmigo y este trofeo también es para vosotros», terminó.