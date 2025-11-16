Un aficionado sufrió una indisposición durante el partido por el título de las ATP Finals que mide a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El partido iba 2-1 a favor del español con deuce al saque del italiano. El duelo no había cumplido ni un cuarto de hora de juego cuando se produjo el parón obligatorio. Fue el murciano el que dio la voz de alarma al oír muchos gritos en su fondo.

Un aficionado se estaba encontrando muy mal y Alcaraz avisó al árbitro de que algo extraño estaba sucediendo para que detuviese el encuentro. Inmediatamente los sanitarios entraron para asistir al aficionado. Durante más de 12 minutos, el partido quedó interrumpido hasta que los médicos pudieron sacar al espectador que se convirtió en protagonista involuntario de las ATP Finals.

Finalmente, el desenlace fue positivo. El aficionado abandonó el pabellón por su propio pie y fue entonces y sólo entonces cuando el partido se reanudó. En el transcurso de la asistencia sanitaria, tanto Sinner como Alcaraz acudieron a sus banquillos para dialogar con sus equipos. El murciano realizó ejercicios de movilidad para no perder ritmo antes de acudir a la red a charlar con Jannik. A continuación, se reanudó el partido.

El partido inició con respeto a Alcaraz y apoyo a Sinner

Finalizan los acordes de Gianni Morandi y el público del Inalpi Arena entiende que ha llegado la hora, el momento de escuchar el sonido de la bola contra la raqueta. «Bravissimo», se escucha desde la grada mientras el protagonista se marcha al grito de «Forza Jannik». Cambió el rostro del pabellón, centrado en lo que tocaba, la clásica final tenística de los domingos.

Los decibelios se reducen considerablemente cuando el que se presenta en escena es Carlos Alcaraz. Menos apoyo, pero máximo respeto. Ni un abucheo, menos todavía una mala palabras hacia él. «A ver si hay tres o cuatro que van conmigo», asegura el murciano el día antes de la final. Fueron más y se hicieron notar. Entre los cánticos a italianos se coló el de algunos valientes. «Vamos, Carlitos».