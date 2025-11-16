Respeto absoluto: Italia ovaciona a Alcaraz pese a jugar contra Sinner

Finalizan los acordes de Gianni Morandi y el público del Inalpi Arena entiende que ha llegado la hora, el momento de escuchar el sonido de la bola contra la raqueta. «Bravissimo», se escucha desde la grada mientras el protagonista se marcha al grito de «Forza Jannik». Cambió el rostro del pabellón, centrado en lo que tocaba, la clásica final tenística de los domingos.

No sin honrar a la nación. Las luces LED llevan toda la semana convirtieno el recinto en una discoteca se concentraron en tres colores. Verde, blanco y rojo. Las 13.000 almas afinaron sus gargantas, se pusieron en pie y gritaron aquello de «Fratelli d’Italia…» Un bramido motivador para Sinner, al que ya corean cuando cuando le enfoca la señal de televisión. Se convierte en clamor al poner un pie sobre la pista. «Sinner, Sinner».

Los decibelios se reducen considerablemente cuando el que se presenta en escena es Carlos Alcaraz. Menos apoyo, pero máximo respeto. Ni un abucheo, menos todavía una mala palabras hacia él. «A ver si hay tres o cuatro que van conmigo», asegura el murciano el día antes de la final. Fueron más y se hicieron notar. Entre los cánticos a italianos se coló el de algunos valientes. «Vamos, Carlitos».

Basta de presentaciones, vamos al Rock and Roll. Todo dentro de la misma olla a presión. Alcaraz tuvo que esperar y botar la pelota de más para que los «Forza Jannik» remitieran. Con cada punto del italiano, superávit acústico en el Inalpi, que también tiene espacio libre de humos. «Oh», se escucha cuando Alcaraz mete un puntazo marca de la casa. Hay tanto respeto como rivalidad.