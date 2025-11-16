Carlos Alcaraz – Jannik Sinner hoy en directo | Dónde ver y a qué hora juegan la final de las ATP Finals 2025 en vivo online gratis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner juegan este domingo uno de los partidos del año en el mundo del tenis, la final de las ATP Finals de Turín (18:00 horas). Los dos mejores tenistas del mundo se miden en el Inalpi Arena en la antiguamente conocida como Copa de Maestros después de repartirse los cuatro Grand Slam de 2025. Sigue el partidazo entre Alcaraz y Sinner en directo en OKDIARIO desde las 16:30.

Alcaraz, que se aseguró cerrar la temporada en la cima tras ganar todos sus partidos de la fase de grupos de este torneo, volverá a encontrarse con Sinner 70 días después de derrotarle en la final del US Open. El número uno del ranking ATP llega en racha con sus victorias contra Álex de Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti (ronda inicial) y a Felix Auger-Aliassime en semifinales.

Por su parte, el italiano ha vencido a Alexander Zverev, Ben Shelton y Auger-Aliassime en la fase de grupos de estas ATP Finals y a Fritz en semifinales. Los dos tenistas han arrasado hasta verse las caras de nuevo en la final más esperada de todas. Será en Italia, la casa de Sinner, por lo que Alcaraz se prepara para un ambiente totalmente contrario que lo dejará todo para llevar a su deportista hacia el título.

El emparejamiento entre los finalistas está en 10 victorias para Alcaraz y cinco para Sinner de las 15 veces que se han enfrentado. Cinco han sido esta temporada y tres de ellas en finales de Grand Slam. Dos los ganó Carlos (Roland Garros y US Open) y la otra Jannik (Wimbledon), que también se proclamó campeón del Open de Australia. Quien gane este domingo se llevará un triunfo lleno de prestigio ante su máximo rival.

Dónde ver la final entre Alcaraz y Sinner

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de esta Copa de Maestros que se está jugando en Italia. Este Alcaraz-Sinner se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes.

Nosotros, en OKDIARIO, te contaremos toda la previa desde las 16:30, el partido juego a juego desde las 18:00 y todas las reacciones cuando se conozca al ganador. Todo ello en esta retransmisión en directo que arranca ya.