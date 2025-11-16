Alcaraz – Sinner: una final maestra en Turín

El público del Inalpi Arena se convierte este domingo (18:00 horas) en los asistentes al último episodio de la serie que llevan protagonizando Alcaraz y Sinner a lo largo de toda la temporada. El tenis se acostumbra a la sana rutina de ver a las dos mejores raquetas batirse por un título. Tan distintos como dominadores. Será la sexta final del año y la séptima consecutiva entre dos caras que ya sólo se ven en la última instancia de cada torneo.

Pekín 2024, Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open y estas ATP Finals. Cada competición se ha transformado en una cuenta atrás hasta el enfrentamiento definitivo. Dos se reparten el pastel y resto busca las migas. Así es el tenis de hoy en día. En la de este domingo, tanto el qué y el cómo favorecen a Sinner. Se juega en su Italia natal, arropado por 13.000 compatriotas y en indoor, su superficie por antonomasia.

Es precisamente este segundo intangible, en el que acumula 30 triunfos consecutivos, -quinta mejor racha de siempre en indoor- el que le convierte en favorito. «Sinner es favorito por la racha que lleva de victorias en indoor y especialmente porque estamos jugando en su casa», reconoce Alcaraz. Por lo mencionado se entiende que el italiano, inquebrantable a lo largo de todo el torneo en el que no ha cedido set alguno, pueda ser algo más favorito.

Pero los precedentes inmediatos y añejos dibujan al murciano como vencedor. Alcaraz suma diez victorias por sólo cinto derrotas ante Sinner y este año ha certificado cuatro en los cinco partidos que les han enfrentado. Sólo Wimbledon, que parecía actuar como alternador en la rivalidad de este año, cayó del lado italiano, quién busca frenar la sangría arropado por su público. «Todo el estadio estará apoyándole a él, pero estaré preparado para ello», dice el murciano, sabedor de que el ambiente será más parecido a la Davis que la propia Davis, a la Sinner a renunciado a acudir.

Alcaraz se corona en casa de Sinner

Sin embargo, Alcaraz ya ha silenciado el Inalpi Arena hace unos días. A primera hora de la tarde del viernes, las inmediaciones del pabellón se convirtieron en un caudaloso río de aficionados que se agolparon para entrar al pabellón a ver a Sinner. Su partido, contra Shelton, estaba fijado para las 14:00 horas, pero la entrada al enfrentamiento incluyó un hecho único anualmente.

Antes que el italiano, Alcaraz, ataviado con la etiqueta que la situación merecía y arropado por todo su equipo, saltó a la pista para levantar el trofeo que le acredita como número uno del mundo de 2025. La segunda vez en su carrera -la primera fue en 2022- que cierra un año en la cima del tenis. Todo sucedió mientras Sinner lo veía todo desde el túnel que conecta el vestuario con la pista. Este domingo lo tendrá delante, otra vez. Il classico del tennis. Lo excepcional es ya una costumbre.