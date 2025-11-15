Aliassime se sienta en su banquillo con la mirada ausente, sin un punto fijo, como si estuviera petrificado. Trata de buscar explicaciones a lo que sucede e la pista, donde un torbellino le ha pasado por encima sin preguntar. Alcaraz sacó el martillo y no dejó de golpear. Resquebrajó la coraza de su rival (6-2, 6-4) a base de potencia, hasta 180 kilómetros por hora llegó a alcanzare una derecha, y selló su pase a la final. En la última casilla de las ATP Finals se cita con el de siempre, Jannik Sinner. Será la sexta del año y séptima consecutiva. Ya sólo se enfrentan en estas instancias, con un trofeo de por medio. Il classico del tennis.

El canadiense, experto donde los haya en indoor -es el tenista de la década que más ganado en pista dura cubierta- empezó fuerte, con un resto ganador entendido como una declaración de intenciones. Con más argumentos respondió Alcaraz. Potencia en la derecha, precisión en el servicio, movilidad de pies y mayor iniciativa. Demasiados argumentos. Aliassime achicaba aguas como podía. Se medio defendía con su primer servicio, pero sufría cuando debía empezar con segundos, algo que sucedió en abundancia.

La combinación desembocó en superioridad de Carlitos, que se fabricó tres bolas de break con tres derechas cada una más potente que la anterior. Tuvo que echar el resto Aliassime para negarle las tres bolas, lo consiguió, aunque ya vio la avalancha que se le venía encima. Una imparable por más que fuera conocida. Pudo evitar otra rotura, pero se derrumbó a la quinta y acabó cediendo el set también con un break. De nada servían los aplausos discontinuos desde la grada de su equipo. Alcaraz sólo había cometido dos errores no forzados.

Aliassime enfiló el camino a su banquillo y se sentó a buscar respuestas. ¿Cómo la pega así? Tras una retrospección volvió a pista, a ver si la encontraba, pero se topó con el mismo martillo. Llegados a ese punto, los rostros de la grada dicen que pocos confían en que el canadiense sea capaz de revertir la situación. Aliassime trata de mantenerse a flote, mientras Alcaraz le hunde con la derecha. El primero no aguantó el ritmo de bola del segundo, al que le salió de todo en el segundo set.

Por más que apretaba, su potencia y precisión fueron directamente proporcionales. Se enfadó Aliassime, que pidió dos revisiones seguidas, y se resignó al comprobar que el ojo de halcón funcionaba perfectamente. Nadie ha ganado en la última década más que el canadiense en indoor, pero arrastra los problemas de siempre con el revés y el desenlace era el mismo cada vez que Carlos atacaba por ahí.

Las esperanzas de Aliassime pasaban por ser un filón al servicio y esperar que Alcaraz no tuviera el día. Y no paso ni lo uno ni lo otro. El canadiense concedió y el murciano se lanzó encima. Arrasó sin miramientos y alcanzó así la final de las ATP Finals, la primera de su carrera deportiva. Se enfrentará a Sinner, la clásica final de los domingos. Será el sexto de este año y será en la casa del italiano e indoor. ¿Alguien da más? Il classico del tennis.