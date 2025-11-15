Sinner ya espera a Alcaraz: arrasa a De Miñaur y se mete en la final de las ATP Finals

Puño en alto y rostro imperturbable, la clásica imagen de la victoria indoor. ¿Quién es el protagonista? La grada del Inalpi Arena se encarga de responder. «Sinner, Sinner». Aunque la superficie también podría contestar por sí misma. Con la conseguida ante De Miñaur (7-5, 6-2), al que terminó pasando por encima, ya son 30 las victorias consecutivas, la quinta mejor serie de siempre en pista dura cubierta. Por delante, Lendl (32), Federer (33), Djokovic (35) y McEnroe (47). Accede Sinner a la final de las ATP Finals, dónde ya espera rival. Alcaraz o Aliassime. Ser o no ser.

Acabó arrasando un Sinner al que el partido le vino de nalgas el partido. A las primeras de cambio se encontró con tres bolas de break a levantar, así, sin vaselina, en su primer servicio y con un De Miñaur vigoroso que ya le había negado dos bolas de rotura inicialmente. Bien, pues apenas hicieron falta un par de «Jannik, Jannik» desde la grada para que el ovacionado respondiera en pista. Un ace, dos saques abiertos, dos ganadores y a otra cosa. Portazo sin preguntar.

Chocaba De Miñaur con un muro inquebrantable que no se resquebrajó por más que sus buenas maneras lo desearon. Le permitieron, eso sí, mantenerse con pulso hasta el final de la primera manga, cuando Sinner, que había dejado pasar siete bolas de break, consumó la rotura a la octava y hasta ahí. Fue el principio del fin porque De Miñaur no se volvió a encontrar y Jannik elevó su tenis para precintar la primera manga y añadir dos roturas más en el inicio del segundo set.

El clásico guion de Sinner en lo que va de torneo. Inicio al ralentí hasta que va cogiendo ritmo y sube las prestaciones cuando la situación lo requiere. Así ha superado a todos los rivales hasta plantarse invicto en la final. Claro que, ninguno de sus rivales alcanza el nivel de exigencia que le ha impuesto siempre y tal vez impondrá Carlitos el domingo, en la que sería la final soñada por el torneo.