Se supera la medianoche del jueves al viernes cuando Alcaraz llega a la sala de prensa. Ha sellado el pase a semifinales de las ATP Finals tras derrotar a Musetti y se ha nutrido, duchado e iniciado el trabajo de recuperación antes de ponerse ante los micrófonos. Carlitos alcanza las semifinales cuando Sinner todavía no ha jugado su último partido de la fase de grupos, pues lo jugaba al día siguiente.

Sin embargo, la organización del torneo ha programado a la inversa los partidos de la antesala de la final. De tal manera que Sinner, pese haber terminado su tercer partido de grupos el viernes a primera hora de la tarde, jugará la semifinal en el primer turno, el de las 14:30 horas.

Mientras que Alcaraz, que cerró el grupo el jueves por la noche, ha sido encuadrado en el turno de la noche, que arranca a las 20:30 horas. La situación se traduce en más y mejor descanso para Sinner de cara a una hipotética final con Alcaraz, ya que cuando termine su encuentro realizará las labores de prensa y se irá a su hotel a descansar.

Mientras que cuando acabe el partido de Alcaraz, el reloj rondará altas horas de la noche -depende del transcurso del partido- y tendrá que pasar por los micrófonos antes de poder irse a descansar para la final que se disputa el domingo a las 18:00 horas.

«Es una desventaja, obviamente. Cuanto menos tiempo de recuperación tienes es peor. No digo que sea un gran hándicap en contra, pero no es lo mismo acabar el partido a las 23:30 o 00:00 e irte a la cama a las 02:00 que irte a la cama a las 22:30 o 23:00 porque todo se ha hecho mucho más temprano. El tiempo de recuperación y el tiempo de descanso influye mucho para estar luego en condiciones sobre la pista. Pero es lo que hay y tengo que adaptarme», afirmó Alcaraz resignado.