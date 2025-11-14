Sinner se rinde a Alcaraz: «Si tuviera que elegir un número uno que no fuera yo siempre elegiría a él»

Sinner eleva el puño tras vencer a Shelton y sellar, de manera invicta, su billete a semifinales de las ATP Finals sobre una pista, la de Turín, que minutos antes había tenido otro protagonista. Alcaraz, ataviado con la etiqueta que la situación merece y arropado por todo su equipo, saltí a la pista para levantar el trofeo que le acredita como número uno del mundo de 2025. La segunda vez en su carrera -la primera fue en 2022- que cierra un año en la cima del tenis.

Y Jannik, que veía todo desde la distancia antes de saltar a disputar el mencionado partido, claudica antes la situación. «Yo estaba muy concentrado en el partido que tenía que jugar y entré a la pista poco después. Me alegro por él. No estoy contento, mentiría si dijera lo contrario, pero se lo merece porque ha tenido una temporada increíble. Ha ganado dos Grand Slams, muchos torneos, está jugando a un nivel altísimo, es competitivo en todas las superficies… Si tuviera que elegir un número uno del mundo que no sea yo, siempre elegiría a él», ha asegurado Sinner sobre Alcaraz.

El italiano ha presentado batalla por el número uno hasta final de año. Gana la partida final Carlitos, que llega hasta los 11.650 puntos, mientras que lo máximo a lo que puede aspirar Sinner en caso de ganar el torneo invicto son 11.500 unidades. Las posiciones permanecerán invariables hasta la próxima edición del Open de Australia, en el que Alcaraz defiende los cuartos de final del año pasado y Sinner el título.