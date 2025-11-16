La música tecno previa a los partidos retumba en el Inalpi Arena mientras en las tripas del pabellón, Carlos Alcaraz se cambia tras su entrenamiento diurno. La puerta de su vestuario está custodiada por un miembro de seguridad que ni pestañea. Es el mismo hombre acompaña a Carlitos cuando sale de la pista de entrenamiento, cuando camina por las instalaciones, cuando va al hotel e incluso cuando no se acerca a los aficionados a firmar autógrafos y hacerse fotos.

Está siempre pegado al murciano, incluso cuando el tenista se ejercita. Le ha acompañado tantas veces a la pista como veces ha entrenado y disputado partidos. Se sitúa en su banquillo o detrás de él y cambia de lado cuando Alcaraz hace lo propio en pista. Atento a todo lo que sucede dentro y fuera de la pista. Especialmente activo se le vio el pasado viernes, cuando se llevó a cabo el media day de los tenistas en el teatro Regio de Turín.

Su jornada abarca todo el día. Desde que Alcaraz se despierta hasta que se acuesta. «Le sigo y estoy con él a todos lados menos a dormir», dice entre risas a OKDIARIO. David le acompaña también a los restaurantes, donde más labor previa debe hacer, pues no es un lugar que el tenista frecuente todos los días. No el mismo. Este es el tercer año que se convierte en la sombra de Carlitos.

Desde el debut del murciano en las ATP Finals, en 2023, cuando cayó en semifinales contra Djokovic, David ha sido siempre el guardaespaldas asignado por la organización la mantener la seguridad del tenista. Se trata de un guardaespaldas que fue paracaidista militar y que ahora trabaja en un puesto de seguridad en la OTAN. Este fin de semana se despedirán, de nuevo, Alcaraz y David hasta seguramente el año que viene.

Alcaraz se libera en las ATP Finals

Los últimos años de Carlitos han estado tan llenos de éxitos y etapas quemadas a velocidad vertiginosa que la gente siempre ha querido más. Y esa ambición desmedida ha mutado en crítica exacerbada y comparación con Sinner, quién ha ofrecido mejor rendimiento en las partes finales de cada temporada. Eso ha cambiado este año.

La segunda parte del curso para Alcaraz ha desembocado en títulos en Cincinnati, US Open, Tokio -ganó el torneo pese a las molestias desde primera ronda- el número uno hasta 2026 y todavía está por ver si se suman ATP Finals y Copa Davis. También ha inaugurado su vitrina de títulos indoor. La consistencia, el gran paso que han conseguido Alcaraz y su equipo, acompañados por Davis en el último torneo.