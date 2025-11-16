Cuándo es el Carlos Alcaraz – Sinner: horario y dónde ver en directo por TV y en vivo online la final de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras en una final y será la sexta en la que se enfrentan en este 2025. Ahora les toca pelear por la Copa de Maestros y este año el murciano le ha ganado cuatro de ellas, mientras que en Wimbledon se coronó el italiano. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo de las ATP Finals 2025.

A qué hora juega hoy el partido de Carlos Alcaraz contra Sinner: la final de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz se ha plantado en la gran final de la Copa de Maestros y se tendrá que ver las caras contra su archienemigo deportivo Jannik Sinner. El murciano debuto en estas ATP Finals 2025 imponiéndose a Álex de Miñaur por 7-6 y 6-2, mientras que en el segundo partido de su grupo venció a Taylor Fritz (6-7, 7-5 y 6-3) en lo que fue un partido memorable. La primera fase la cerró con el 6-4 y 6-1 que le endosó a Lorenzo Musetti. Ya en las semifinales su rival fue Felix Auger-Aliassime, al que barrió en el Inalpi Arena de Turín con un 6-2 y 6-4.

La organización ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Sinner de la final de las ATP Finals 2025 para este domingo 16 de noviembre. El encuentro que el murciano y el de San Candido disputarán por el título de la Copa de Maestros comenzará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias y debería comenzar de manera puntual en el Inalpi Arena de Turín.

Horario del Carlos Alcaraz – Sinner en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz está a punto de cerrar una temporada en la que ha tenido bastantes éxitos, como los títulos que consiguió en Róterdam, Queen’s, Tokio, en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y en los Grand Slam de Roland Garros y el US Open. Ahora espera sumar a su palmarés sus primeras ATP Finals. Eso sí, en el recuerdo también está el Open de Australia, donde cayó en cuartos a manos de Novak Djokovic, en semis en Indian Wells y en su debut en Miami y en París, además de aquellas dos finales en las que cayó: Wimbledon y el Trofeo Conde de Godó.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Sinner que corresponde a la gran final de las ATP Finals se jugará este domingo 16 de noviembre. Estos dos tenistas ya se han enfrentado en 15 ocasiones, ganando 10 de ellas el murciano y las dos últimas fue hace unos meses en las finales del US Open y del Masters 1000 de Cincinnati. Previamente, el italiano le ganó en Wimbledon, pero también en 2025 el de El Palmar le ganó las finales de Roland Garros y de Roma.

Dónde ver a Carlos Alcaraz hoy en las ATP Finals 2025 gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de esta Copa de Maestros que se está jugando en Italia. Este Carlos Alcaraz – Sinner que corresponde a la final de las ATP Finals 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros estarían incluidos en el paquete básico de este operador de pago, mientras que el tercero de ellos formaría parte del paquete que ofrece todas las modalidades deportivas.

Además, todos aquellos seguidores del tenista de El Palmar que quieran ver esta final de la Copa de Maestros Carlos Alcaraz – Sinner en directo en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también ofrecerá su página web para que todos sus clientes puedan verla mediante un ordenador. También encontramos la app Tennis TV, que es de pago, y que tiene los derechos de todos los torneos, salvo de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en las ATP Finals 2025, de la cual estamos realizando una cobertura especial desde Turín. Narraremos en directo y en vivo online el Carlos Alcaraz – Sinner de la final de la Copa de Maestros y una vez concluya el encuentro publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Inalpi Arena.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Sinner de las ATP Finals 2025

Los amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online esta final de la Copa de Maestros Carlos Alcaraz – Sinner deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Inalpi Arena para contar todo lo que esté ocurriendo en el encuentro donde está en juego el título de las ATP Finals 2025.