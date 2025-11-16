Cuánto dinero se lleva el ganador de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tienen algo más que un título en juego este domingo en la final de las ATP Finals de Turín (18:00 horas): descubre la gran cantidad de dinero por la victoria. El partido lo tiene todo, pues enfrenta por un trofeo al mejor tenista del mundo, el español, y su archienemigo, segundo del ranking, con el que mantiene un duelo que apunta a ser histórico. El murciano y el italiano se han repartido las últimas finales de Grand Slam y ahora lucharán por convertirse en campeones de la antigua Copa de Maestros.

Pero además de este objetivo, Alcaraz y Sinner también buscan un suculento premio económico que se lleva el ganador de este torneo. Ambos tenistas han acumulado una numerosa cantidad de dinero en bonus a lo largo de la temporada de 2025, ya que entre los dos suman 13 victorias en campeonatos.

Por un lado, el español ha ganado ocho títulos (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s, Cincinnati, US Open y Tokio), mientras que el italiano, perjudicado por su inhabilitación por dopaje, ha levantado cinco trofeos (Open de Australia, Wimbledon, Pekín, Viena y París-Bercy).

Alcaraz y Sinner han triunfado en dos Grand Slams y este domingo el que lo haga decantará el enfrentamiento de su lado, aunque el histórico está en 10 victorias para Carlos por cinco de Jannik. Eso sí, el número uno no está en juego, ya que el murciano se aseguró cerrar 2025 en la cima quedando primero de la fase de grupos.

Cuánto dinero se llevan los tenistas por jugar las ATP Finals

En cuanto a esa primera ronda, los ocho tenistas que han llegado al torneo de la ciudad italiana ya se embolsan una buena cantidad de dinero. En este aspecto los premios son distintos, ya que si el participante es fijo, es decir, se ha clasificado por estar dentro del top 8 en el momento del corte, como es el caso por ejemplo de Alcaraz y Sinner, se lleva alrededor de 285.000 euros siempre y cuando complete sin retirarse los tres partidos de la fase de grupos.

Además, por cada victoria en la ronda inicial cada tenista suma en torno a 341.000 euros. En caso de entrar de reserva, como lo hizo Lorenzo Musetti tras la renuncia de Novak Djokovic, su premio por participar se reduce a los 133.000 euros. Alcaraz, que ganó sus tres partidos (Alex de Miñaur, Taylor Fritz y Musetti), reunió alrededor de 1.300.000 euros sólo en la fase de grupos, al igual que Sinner, que se cargó a Alexander Zverev, Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime.

Cuánto dinero se reparte por ronda en las ATP Finals 2025

El rango de dinero por rondas es el siguiente: 341.000 euros en fase de grupos, como hemos dicho, y el premio por pasar de semifinales a la final, como es el caso de Carlos, es de un millón de euros aproximadamente. De esta forma, si sumamos las dos cantidades que ha sumado, Alcaraz ya se ha embolsado alrededor de 2.300.000 por ser finalista de las ATP Finals tras eliminar a Auger-Aliassime en semifinales.

Cuánto dinero gana el campeón de las ATP Finals

Y ojo porque si repite victoria este domingo y se alza con el título de la antigua Copa de Maestros, Carlos Alcaraz obtendrá un bonus de 2.035.738,35 euros por salir campeón ante Jannik Sinner. Un dinero que, sumado a todo lo acumulado anteriormente durante las ATP Finals de Turín, le hace salir con unos 4.400.000 euros.