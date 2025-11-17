El zasca de Mazón que deja sin palabras a Belarra: «¿Ha leído el protocolo de Es-Alert? Porque no existe»

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dejado sin palabras este lunes a la líder de Podemos, Ione Belarra, durante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la DANA. El dirigente del Partido Popular (PP) ha respondido a la podemita con una pregunta sobre si «conoce» o «ha leído» el protocolo de la tecnología Es-Alert que permite a las autoridades mandar mensajes de aviso a los dispositivos móviles en caso de situación extrema. «No existe», ha dicho Mazón a continuación, retratando a Belarra, incisiva hasta entonces en su linchamiento al político alicantino.

«Quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted», ha iniciado Mazón, quien a continuación ha tendido una trampa a la diputada de Podemos. «Porque no sé si conoce el protocolo de Es-Alert, ¿lo conoce?», le ha cuestionado el jefe en funciones del Consell.

«Me imagino que se lo habrá leído, lo habrá visto. ¿Es así? ¿Se lo sabe?», ha insistido Mazón en el Congreso de los Diputados, a lo que Belarra no se ha inmutado ni negado. «Pues es que es imposible, porque no existe», ha respondido entonces el dirigente popular. «No existe el protocolo de Es-Alert, no forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias, es que no existe», ha completado.

Belarra, entonces, ha tratado de interrumpir a su rival político con las siguientes palabras. «Usted no es la víctima aquí, señor Mazón». Entonces, el presidente valenciano se ha defendido ante la comisión asegurando que la portavoz de Podemos le está «diciendo cosas» que él no está diciendo.

El linchamiento a Mazón

La comisión de investigación sobre la DANA del Congreso de los Diputados se ha convertido en un linchamiento a Carlos Mazón, compareciente este lunes, desde la izquierda radical. Ione Belarra ha participado activamente en esta persecución y ha asegurado que Mazón es «el responsable de la muerte de 229 personas» en la Comunidad Valenciana. La podemita ha dicho que habla «en nombre de toda la ciudadanía española» y ha calificado de «homicida» la gestión del president.

Gabriel Rufián, que además de decirle «que se calle» a Mazón, ha llamado «inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata» al político alicantino, el sumarita Alberto Ibáñez o los socialistas Alejandro Soler y Carmen Martínez –presidenta de la comisión– también han participado de un linchamiento al que se ha tenido que enfrentar Carlos Mazón este lunes.