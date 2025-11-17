El etarra Asier Carrera, en libertad condicional tras 25 años en prisión por el asesinato de Fernando Buesa

El etarra Asier Carrera, condenado por el asesinato con coche bomba del dirigente del Partido Socialista del País Vasco Fernando Buesa en el año 200, ha sido puesto en libertad condicional después de cumplir 25 años de condena. El juez central de Vigilancia Penitenciaria ha decretado este lunes la puesta en libertad condicional del miembro de la banda terrorista, según ha informado el colectivo de familiares de reclusos de ETA Etxerat. Carrera tenía el tercer grado desde octubre 2023, y llevaba un año cumpliendo la condena de manera telemática.

Asier Carrera Arenzana fue condenado por accionar el mando a distancia del coche bomba que el 22 febrero del año 2000 mató a Fernando Buesa y Jorge Díaz Elorza, el ertzaina que le escoltaba, en Vitoria. Buesa era miembro del Parlamento Vasco cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA y había sido vicelehendakari para Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 1991 y 1995.

El etarra fue arrestado en noviembre del año 2000 en Bilbao tras el atentado contra Buesa, que en aquel momento tenía 53 años. El etarra fue condenado dos años después a más de 100 años de cárcel por los asesinatos del dirigente socialista y de su escolta, además de por ser cómplice en otros atentados.

El terrorista fue trasladado en 2021 a una cárcel de Álava. El Gobierno Vasco concedió el tercer grado a Carrera en octubre de 2022, pero la Fiscalía recurrió la decisión y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria consideró la progresión de grado de «prematura», revocando así la concesión del tercer grado. Finalmente, en octubre de 2023 se le otorgó definitivamente el tercer grado. Desde enero de 2024 el miembro de la banda terrorista ETA cumple condena por medios telemáticos, según explicó Etxerat.