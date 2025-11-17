El fin de semana de lujo de Pedro Sánchez no nos sale gratis

Por supuesto que no hay nada de malo en que el presidente del Gobierno y su mujer pasen un fin de semana en el Pirineo catalán, faltaría más. Lo que merece reproche es el derroche de medios -personal e infraestructura del Estado- para satisfacer los altos deseos de Pedro Sánchez, que pasó dos días en la estación de esquí más cara y lujosa de España, destino preferido de la jet set y de la realeza europea. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el presidente del Gobierno y Begoña Gómez llegaron el viernes por la tarde y durante su estancia estuvieron escoltados por no menos de una decena de personas, entre seguridad y amigos.

En suma, que su presencia obligó a poner en marcha un nutrido operativo de vigilancia, amén de una flota de vehículos de transporte. La seguridad del presidente del Gobierno es ineludible, por supuesto, pero, con independencia del lujo del que rodea sus actos privados, lo cierto es que es difícil pasar inadvertido cuando sus desplazamientos obligan a movilizar tantos medios públicos.

El matrimonio habría ocupado una suite en el Parador de Artiés con cama de matrimonio y sala de estar. La suite dispone de otra estancia incorporada con dos camas individuales. El precio de la suite supera los 500 euros en régimen de alojamiento y desayuno. En régimen de pensión completa supera los 800 euros. Estas cantidades se supone que las paga Pedro Sánchez de su bolsillo, pero todo lo demás, el despliegue de medios para el transporte y protección de la pareja, los pagamos entre todos.

No estaría de más, pues, cierta contención y una mayor dosis de austeridad, entre otras cosas para que no parezca que ha decidido revestir su mandato de un lujo excesivo. Es el presidente del Gobierno de España, lo que no significa, en ningún caso, que su derecho a disfrutar de unos días de descanso tenga que apartarse de forma tan notable de la manera en que los españoles disfrutan del ocio los fines de semana. Más que nada porque su lujo no nos sale gratis.