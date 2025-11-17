¿De quién es el «helicóptero amarillo» que llevó a Sánchez y Begoña Gómez a Arties este fin de semana?

Pedro Sánchez y Begoña Gómez han pasado el fin de semana en el Parador de Arties (Lérida), cerca de Baqueira Beret, la estación de esquí más cara y lujosa de España. El presidente del Gobierno y su pentaimputada mujer han estado sin sus hijas, Ainhoa y Carlota, y acompañados, según testigos, «por una pareja» que no han podido identificar y hasta allí se han desplazado en helicóptero.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegaron el viernes por la tarde «en un helicóptero amarillo y blanco» al Helipuerto del Valle de Arán en la localidad de Vielha, a apenas 6 kilómetros del Parador y a 15 kilómetros de Baqueira Beret. Según estos testimonios, el helicóptero es muy parecido al que usó Sánchez en 2016 antes de ser presidente del Gobierno.

Los testigos consultados por OKDIARIO identifican «casi con total seguridad» el helicóptero amarillo y blanco que acompaña a esta noticia y descartan otros helicópteros como uno de color amarillo y negro que, en ocasiones, se encuentra situado en el Helipuerto del Valle de Arán. También descartan que se tratara de algún helicóptero oficial o de Emergencias.

El helicóptero en el que llegaron el viernes Sánchez y Begoña sería similar al de la compañía Heliastur que Pedro Sánchez usó en 2016 cuando era secretario general del PSOE, antes de llegar a La Moncloa. Según se publicó entonces, en la Semana Santa de 2016, la pareja y sus hijas usaron dicho helicóptero para ir a comer al exclusivo restaurante El Capricho en Jiménez de Jamuz, en León. El coste de este helicóptero era, en ese momento, de 2.500 euros la hora. El PSOE no pudo justificar entonces quién pagó aquel carísimo helicóptero.

Escoltas, furgonetas y bicis

Según ha podido saber OKDIARIO, Sánchez y Begoña Gómez han ido acompañados este fin de semana a Arties de un todoterreno Land Cruiser, un Rexton como el que usó para ir a Paiporta (Valencia), y una furgoneta en la que iban sus bicicletas. Según los testigos, los vehículos llegaron a Arties antes de que aterrizara el helicóptero con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Muy probablemente, los escoltas viajaron desde Madrid por adelantado.

En otros viajes similares en los que Sánchez ha movilizado medios aéreos para trasladarse con su mujer, los escoltas han viajado previamente por carretera para esperarles en el destino. Ocurrió, por ejemplo, en su primer verano en La Moncloa, cuando Pedro Sánchez y Begoña Gómez viajaron en un helicóptero Super Puma a la boda del cuñado del presidente del Gobierno en La Rioja y al Festival de Benicasim en Castellón. Ellos fueron en helicóptero. Sánchez mandó a los escoltas en coche.

Este fin de semana, los testigos hablan de una furgoneta con bicicletas de montaña que manejaba la seguridad del presidente. Sánchez no contempló, pues, la posibilidad de alquilarlas en Arties.

En agosto pasado, OKDIARIO cazó a Sánchez y a su mujer en Andorra de vacaciones después de hacer lo propio en La Mareta (Lanzarote). Este diario pudo captar a los escoltas del presidente preparando sus bicis muy temprano por la mañana para salir a hacer descensos por los bike park de la zona. La escena parece haberse repetido este fin de semana en el Valle de Arán.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se alojaron en el hotel Hermitage de Soldeu. Se trata del hotel más lujoso de Andorra. Algunas habitaciones llegan a superar en temporada alta los 2.000 euros.

El líder de los socialistas se desplazó con un ingente dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por una veintena de escoltas. El Gobierno de Andorra también puso medios y efectivos de policía a su disposición. El blindaje del hotel Hermitage fue total para permitir que el presidente socialista y su esposa disfrutasen de sus vacaciones con la máxima privacidad.