El PP cree que Junts apoyará su ley para impedir que Sánchez gobierne sin Presupuestos

El Partido Popular cree que Junts apoyará su iniciativa para impedir que el presidente Pedro Sánchez legisle en base a la prórroga presupuestaria. Tras la ruptura con el partido de Puigdemont, los de Feijóo en el Congreso confían ahora en abrir una vía para el diálogo y sumar sus siete votos a su Proposición de Ley (PL) para impedir que el Ejecutivo gobierne sin unas cuentas públicas actualizadas.

Este martes, la Mesa del Congreso debe calificar la medida de los populares que consta en el registro desde el pasado día 15 de noviembre. La norma, adelantada después del verano por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pretende, en definitiva, que se disuelvan las Cortes de manera automática en caso de verse prorrogadas las cuentas públicas de un Gobierno durante dos años consecutivos.

El Grupo Popular en el Congreso cree ahora haber dado con la vía legal para impedir que vuelva a repetirse un escenario presupuestario como el actual. Los Presupuestos generales del Estado (PGE) de 2023 fueron prorrogados en 2024; también durante el presente 2025.

Después de tres años con las cuentas públicas sin actualizarse, el Ejecutivo de Sánchez no ha renunciado a presentar las del próximo ejercicio 2026. Ello, a sabiendas de que el Ejecutivo no cuenta ya con mayorías para sacar adelante, con apoyo de sus socios separatistas e independentistas, sus iniciativas parlamentarias durante la presente legislatura.

La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, ratificaba el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso que las relaciones con el Gobierno central estaban rotas. «Esta relación se ha terminado», esgrimió la dirigente independentista.

Acto seguido, recalcó dirigiéndose al presidente Sánchez que, a pesar de esta brecha aparentemente insalvable, sus compromisos con Junts seguían a la orden del día: «La deuda que tienen ustedes con los catalanes, sus incumplimientos con Cataluña y los catalanes, siguen vigentes, no han desparecido».

Que no caiga «en saco roto»

En el PP creen ahora que tras esa ruptura entre los de Carles Puigdemont y el Gobierno central, es el momento de aunar los apoyos suficientes para que no caiga «en saco roto» su iniciativa. Si bien, vivir de manera permanente en base a una prórroga presupuestaria, Sánchez también está poniendo en riesgo los intereses de la propia formación independentista.

Tras la reunión de la Junta de portavoces y la Mesa del Congreso de este martes, los de Feijóo apuntan a que, como tarde la próxima semana, penúltima, además en que se celebre un pleno antes del parón por las festividades navideñas, se añada su norma al orden del día. Ello, para que la Proposición de Ley mediante la cual instan a convocar elecciones tras dos prórrogas presupuestarias sea tomada en consideración por el resto de los grupos y, por ende, decidan si se procede o no a su debate.

En el PP creen que no hay motivos para que Junts decline tener en cuenta en el pleno la iniciativa de los de Feijóo. No obstante, una vez la norma sea trasladada a su comisión correspondiente, la de Hacienda, es cuando los populares puedan ver su medida paralizada ante la previsible ampliación del plazo de presentación de enmiendas.

Así, en un plazo de un mes, la iniciativa del PP para evitar que Sánchez legisle en base a la prórroga presupuestaria puede entrar a formar parte del denominado «congelador de Armengol», donde descansaría junto al resto de sus iniciativas hermanas. En total, hay 30 leyes procedentes del Senado y a propuesta del PP que fueron aprobadas por una mayoría parlamentaria y que todavía no se han tramitado.