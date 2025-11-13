El PSOE no confirma su apoyo hoy en el Congreso a la gratuidad del transporte público en Baleares en 2026

El PSOE se ha negado a adelantar el sentido del voto de su grupo en el Congreso de los Diputados ante la votación de este jueves que decidirá si la gratuidad del transporte público en Baleares se mantendrá un año más, como ha venido sucediendo en los últimos años.

El portavoz de los socialistas en el Parlament balear, Iago Negueruela, no ha aclarado en su intervención de este miércoles si su partido apoyará la propuesta. El precedente avanza un voto negativo: hace dos semanas en el Senado votó en contra.

Entre los senadores socialistas que votaron en contra de la prórroga del transporte público gratuito en las Islas se encontraba, por ejemplo, el ex alcalde de Palma José Hila.

El portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, no ha aclarado cuál será el voto de los suyos este jueves en el Congreso, aunque ha reivindicado que si hay gratuidad del transporte público es «gracias al Gobierno de Pedro Sánchez». «Veremos cómo queda fijado», ha dicho afirmando que ha sido el Ejecutivo central el que lo ha hecho posible año tras año. «Defendemos la gratuidad y estamos a favor de forma clara», ha reiterado.

El PP ha pedido este miércoles al PSOE que «deje de jugar» con la gratuidad del transporte público en Baleares y este jueves sus diputados apoyen su blindaje en el Congreso votando a favor de la enmienda de la Izquierda Confederal sobre la materia en la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Parlament, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha recordado que los populares votaron a favor de la enmienda en el Senado y ha pedido a los socialistas -que votaron en contra- que rectifiquen y hagan lo mismo en la Cámara baja este jueves.

Durán ha criticado la hipocresía del PSOE, «que en Madrid hace una cosa y aquí dice la contraria», y ha recordado que el PP siempre ha estado a favor de la gratuidad pero con la financiación total asumida por el Gobierno central.

Según la popular, son el Govern, el Ayuntamiento de Palma y los consells insulares quienes están asumiendo esta gratuidad desde el momento en que el Ejecutivo central no ejecuta las transferencias para esta financiación.