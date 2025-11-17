Cortes de luz en Madrid del 17 al 23 de noviembre: horarios y calles afectadas

Los vecinos de distintos puntos de la Comunidad de Madrid afrontarán esta semana varios cortes programados de luz que afectarán tanto a la capital como a municipios del sur, oeste y norte de la región. En todos los casos, se trata de interrupciones temporales, anunciadas con antelación, que forman parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Según podemos leer en la web de Iberdrola se trata de cortes que serán breves aunque sí que habrá otros bastante que son más amplios, dependiendo de la zona y del tipo de intervención prevista en cada tramo.

Aunque estas actuaciones buscan evitar averías mayores en momentos de mayor consumo, la distribuidora recomienda que los vecinos estén atentos a las horas señaladas, ya que el suministro podría volver antes de lo previsto si el personal termina antes de tiempo. También insisten en la importancia de no realizar trabajos en instalaciones domésticas mientras dure el corte, por seguridad. Con estos cortes, la semana deja un calendario bastante variado: barrios concretos de Madrid capital convivirán con cortes puntuales, a la vez que localidades como Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pozuelo, Las Rozas, Navalcarnero o San Lorenzo de El Escorial tendrán afectaciones en diferentes franjas. A continuación, te dejamos el resumen claro y organizado por días.

Horario de los cortes de luz

Según informa Iberdrola, los cortes se producirán entre el 17 y el 23 de noviembre, aunque la mayoría se concentran entre el lunes y el viernes. Las franjas más frecuentes van desde primera hora de la mañana hasta el mediodía, aunque en municipios del sur se han programado trabajos nocturnos para reducir molestias en horarios de actividad.

La duración varía bastante: algunos cortes duran apenas media hora, mientras que otros pueden extenderse hasta cinco horas, sobre todo en municipios como Alcorcón, Fuenlabrada o Parla. En cualquier caso, si los trabajos concluyen antes, el suministro podrá volver sin previo aviso.

Calles y municipios afectados

Para tener más detalle, a continuación tienes el listado de zonas afectadas, organizado por días para facilitar la consulta.

Lunes 17 de noviembre

Madrid

De 08:00 a 10:00: Av. Llano Castellano y Cl San Modesto

De 09:00 a 10:00: Cl Laguna Dalga.

Las Rozas – Las Matas

Entre 09:00 y 14:30: varios tramos de Cl Rufino Sánchez.

Leganés

De 11:45 a 13:45: Cl Palier.

Majadahonda

De 10:00 a 11:30: Cl Ilíada, Cl Ulises y Pe Poseidón.

Martes 18 de noviembre

Fresnedillas de la Oliva

De 17:00 a 17:30: Cl Damaso González, Cl Perozancas, Cl Robledo, Cl Vicente Rubio y entorno.

Fuenlabrada

De 00:05 a 05:00: Av. La Tolerancia, Cl Amistad, Cl Encuentro, Cl Entendimiento, Cl Lealtad, Cl Solidaridad y Cl Utopía.

Pinto

De 09:00 a 11:00: Cl Sagunto.

De 11:30 a 13:30: Cl Sagunto y Cl San José.

Colmenar del Arroyo

Cortes entre 08:15 y 09:00 y entre 15:45 y 16:30 en Av. Pradera, Av. Valdemorillo, Cl Almenara, Cl Galicia, Cl Mimosas, Cl Prado Alto, Cl San Sebastián y otras.

Madrid capital

Entre 08:00 y 20:00: cortes en General Ricardos, Pz Carabanchel, Cl Alcolea, Cl Cedros, Cl Eugenio, Cl General Pintos, Cl Heliotropo, Cl La Palmera, Cl Magnolias, Cl Matilde Landa, Cl Ordoñez, Pe Castellana y Cl Cañaveral.

Miércoles 19 de noviembre

Alcorcón

De 00:00 a 05:00: Av. Alcalde José Aranda, Cl Japón y Cl Sapporo

Getafe

De 08:30 a 10:30: Cl Leoncio Rojas y Cl Toledo.

De 11:30 a 13:30: Cl Álvaro Bazán.

San Lorenzo de El Escorial

De 08:30 a 09:00 y de 13:30 a 14:00: Cl Pozas, Cl Santa Clara, Cl Santa María, Cl Santa Marta, Cl Santa Rosa y Cl Velázquez.

Navalcarnero

De 12:30 a 14:30: Cn Viejo Cadalso, Cn Viejo Villamanta y M-507.

Madrid

Entre 05:00 y 13:30: cortes en Cl Anastasia López, Cl Fuente Chica, Cl Hospitalet de Llobregat, Cl Molins de Rey, Cl Badalona, Cl Mataró, Cl Doctor Esquerdo y Cl Manuel Tovar.

Jueves 20 de noviembre

Alcorcón

Diferentes franjas entre 00:00 y 15:00 en Cl Espada, Cl Fuenlabrada, Cl Matadero, Cl Camino de Leganés, M-506, Av. Las Retamas, Cl Alfredo Nobel y Cl Rigoberta Menchú.

Pozuelo – Húmera

De 08:30 a 09:00 y de 16:00 a 16:30: Cl Galgo.

De 08:30 a 09:00 y de 16:00 a 16:30: Cl Faisán.

Las Rozas – Las Matas

Entre 09:00 y 14:30: cortes en Cl San Cristóbal y Pe Norte, además de un tramo de la M-505.

Parla

De 23:00 a 01:00: Cl Pinto, Cl Real, Cl San Roque y Pz San Juan.

Pinto

De 09:00 a 11:00: Po Nueve (varias numeraciones).

Colmenar del Arroyo

Varias franjas entre 08:15 y 16:00 en tramos de la M-531.

Viernes 21 de noviembre

Alcorcón

Entre 00:00 y 10:30: cortes en Cl Río Tajo, Cl Espada, Cl Fuenlabrada, Cl Huerta, Cl Mayor, Cl Moraleja, Pz Hispanidad y Cl San Juan.

Leganés

Entre 08:30 y 13:00: distintas alturas de Cl Rioja.

Las Rozas – Las Matas

De 09:00 a 14:30: cortes en Cl San Cristóbal y Pe Norte.

Navalcarnero

De 11:00 a 13:00: Cl Alemania, Cl Cuesta de la Parra, Cl San José y Pz San José.

Madrid