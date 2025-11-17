Horóscopo de hoy, lunes 17 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero para tu signo

Si deseas conocer qué le depara el horóscopo a los signos en este lunes 17 de noviembre, sigue leyendo porque lo cierto es que el cambio de influencia astrológica cambiará por completo las energías. El día comenzará con la luna en Libra lo que nos permite comenzar la semana de manera sosegada aunque al llegar la noche, entra en Escorpio, lo que se traduce en una mayor intensidad.

La mezcla Libra y Escorpio puede hacer que muchos signos arranquen la semana con una energía mezclada y algo extraña. Es importante que el día de hoy pondrá nuestra paciencia a prueba para la mayoría de signos, de modo que es mejor no alterarse y sobre todo, no tomar grandes decisiones. Además, piensa que con la luna en fase menguante es mejor no precipitarse con los gastos. Y más ahora que se acercan fechas (Navidad) que nos llevará a tener días de mucho gasto. Pero más allá del dinero, veamos cómo le va a ir a cada signo para el horóscopo de este lunes 17 de noviembre.

Aries

Si eres signo Aries vas a energía como tu energía está algo contenida. Las parejas puede que te pidan que te calmes un poco, y es mejor hacerles caso. Si estás soltero, felicidades porque alguien del pasado regresa aunque no pienses que es para reprochar nada. La tensión se desvanece. En el trabajo, baja el ritmo pero debes pensar que te servirá para aprovechar y pensar mejor el siguiente reto y en cuanto al dinero, mejor que te relajes porque vas a recibir algo que llevas tiempo esperando.

Tauro

El día para Tauro se presenta tranquilo, aunque con ganas de tenerlo todo bajo control. Si tienes pareja, toca escuchar más y hablar menos. Si estás soltero, puede que el amor llame a tu puerta pero cuidado y no te lances a la desesperad. En el trabajo, es mejor que dediques el día a cerrar proyectos. En el dinero, te llega un gasto que no esperabas pero que podrás hacer frente si te calmas y usas la cabeza.

Géminis

Los Géminis van a notar que la mente va más rápido que el cuerpo. En el amor, las parejas necesitarán un poco de espacio, nada grave, solo aire. Los solteros podrían tener un mensaje que cambia el tono del día. En el trabajo, se resuelven cosas que parecían atascadas, pero sin hacer ruido. En el dinero, te conviene revisar pagos o cobros pendientes, algo se desbloquea.

Cáncer

Los Cáncer empiezan la semana con emociones que van a ser algo más intensas de lo habitual. Si tienes pareja es mejor que sueltes las cosas tal cual son, en lugar de dramatizar. Si no la tienes, vas a echar de menos a alguien aunque será algo momentáneo. En el trabajo, es tiempo de colaboraciones. Alguien te ayuda y es mejor que escuches. En el dinero, frena antes de gastar; puede que sientas que debes comprar eso que tanto deseas pero luego te va a pesar.

Leo

Leo empieza el lunes con energía, pero poco a poco la vas a perder. Si tienes pareja, baja el tono ya que no siempre puedes tener razón. Si estás soltero, alguien se interesa en ti, pero tú no te das cuenta. En el trabajo, no te adelantes que todo llega. Y en lo económico, no hagas compras por aburrimiento.

Virgo

Virgo arranca el lunes con la cabeza clara y las ideas en su sitio. En el amor, las parejas viven un día estable, aunque un pequeño detalle puede mejorar el ambiente. Si estás soltero, te debatirás entre seguir esperando o lanzarte, pero escucha tu instinto. En el trabajo, buen momento para revisar algo que diste por cerrado. En el dinero, podrías encontrar un fallo que te beneficia, así que no lo dejes pasar.

Libra

Con la Luna todavía en tu signo durante buena parte del día, Libra se siente algo más centrado. En el amor, la pareja agradece tu actitud conciliadora. Si estás soltero, alguien te observa con interés, aunque no lo notas aún. En el trabajo, tu equilibrio ayuda a calmar tensiones. En el dinero, todo va bien si mantienes la línea actual, sin cambios bruscos.

Escorpio

Escorpio, este lunes va a comenzar como un día de fuerza pero poco a poco se irá desinflando. La Luna entra en tu signo, y lo vas a notar por la intensidad, y por las ganas de decir siempre lo que piensas. Si tienes pareja, puede que te sientas más sensible de lo habitual. Si estás soltero, alguien te ronda pero tú no eres consciente o no quieres serlo. En el trabajo se presentan oportunidades, pero es mejor no tomar decisiones hoy. En cuanto al dinero, mejor que vayas despacio.

Sagitario

Los Sagitario arrancan la semana con energía, aunque parece que el cuerpo no acompaña del todo. En el amor, las parejas necesitan más tiempo juntos, sin pantallas ni prisas. Si estás soltero, hay un encuentro que puede sorprenderte. En el trabajo, por fin terminas algo que parecía eterno, y eso te deja respirar. En el dinero, un gasto reciente te hace revisar cuentas; no es grave, pero conviene ajustar antes de que avance el mes.

Capricornio

Capricornio arranca con paso firme, sin sobresaltos. En el amor, los gestos sencillos son los que más valor tienen hoy; nada de grandes promesas, solo presencia. Si estás soltero, una llamada o mensaje podría alegrarte el día. En lo laboral, se nota el orden: lo que ayer era un caos empieza a tener sentido. En el dinero, estabilidad. No hay grandes cambios, pero eso, en tu caso, ya es buena noticia.

Acuario

Este lunes de Acuario va un poco por libre. La cabeza va por un lado y el corazón por otro, y eso te descoloca un poco. En el amor, si hay pareja, mejor no insistir con temas que sabes que generan tensión. Si estás soltero, alguien te despierta curiosidad, aunque todavía no te atreves a dar el paso. En el trabajo, habrá movimiento y noticias; escucha antes de opinar. En el dinero, llega algo pendiente o un ingreso pequeño que ayuda a respirar.

Piscis

Piscis nota la entrada de la Luna en Escorpio con cierta agitación. No es mala energía, solo más intensidad de la habitual. En el amor, si estás en pareja, algo cambia para bien: hay sinceridad y conexión. Si estás soltero, podrías sentirte atraído por alguien nuevo y eso te devuelve la ilusión. En el trabajo, la intuición vuelve a acertar, así que hazle caso. En lo económico, calma; si no es urgente, no lo compres hoy.