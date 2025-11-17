El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a referirse este lunes a Venezuela y a Nicolás Maduro en la inquietante escalada de tensión que se vive en esta zona caribeña: preguntado por la prensa en el Despacho Oval sobre si prevé desplegar a militares en el país de Maduro, no lo ha negado. De hecho, ha admitido por primera vez: «No descarto el despliegue de tropas en Venezuela; no descarto nada. Tenemos que resolver el asunto de Venezuela».

En este sentido, ha aportado otra primicia al reconocer que «en algún momento» conversará con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque dejó claro que «no descarta nada».

Para explicar esa posible intervención en Venezuela desplegando tropas, Trump ha asegurado: «Nos enviaron los peores criminales. No me llevo con los gobernantes, pero amo a los venezolanos, son gente maravillosa. Pero no podemos olvidar lo que hizo [Maduro]».