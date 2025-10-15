Trump da vía libre a la CIA para iniciar una operación encubierta en Venezuela contra el régimen de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado a la CIA a emprender operaciones letales en Venezuela y el Caribe, como parte de un plan para intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro y facilitar su caída.

Según The New York Times, la CIA tendría vía libre para emprender acciones encubiertas contra Maduro o altos cargos de su gobierno, ya sea por cuenta propia o en coordinación con una intervención militar más amplia. Hasta el momento, se desconoce si la agencia ha iniciado alguna de estas operaciones o si se trata únicamente de un plan de contingencia.

El Ejército de Estados Unidos estaría evaluando escenarios de escalada en la región y diseñando posibles opciones militares para presentar al presidente Trump, entre ellas ataques directos dentro del territorio venezolano.

Operaciones contra las narcolanchas venezolanas

En los últimos meses, Washington ha llevado a cabo operaciones contra embarcaciones que transportaban drogas frente a las costas de Venezuela. Estos operativos habrían dejado cerca de 30 muertos.

Actualmente, EEUU mantiene unos 10.000 militares desplegados en el Caribe, la mayoría en bases ubicadas en Puerto Rico, además de un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, el país cuenta con ocho naves de guerra y un submarino en la zona.

The New York Times recuerda que la CIA ha colaborado históricamente con gobiernos latinoamericanos en temas de seguridad e intercambio de inteligencia, especialmente en operaciones antidrogas junto a México.