Abascal avisa a Guardiola: tendrá que «pasar por el aro» si necesita pactar con Vox

Santiago Abascal ha advertido a María Guardiola que si Vox es necesario para formar gobierno en Extremadura, la popular deberá «pasar por el aro». Así de claro y contundente se ha expresado el líder de la formación patriota en Mérida, donde Vox ha dado a conocer a todo el equipo que integrará las listas en Extremadura para las próximas elecciones.

«Nosotros creíamos en que había que darle una oportunidad al cambio en Extremadura y la señora Guardiola lo ha traicionado, día tras día, y por eso estamos aquí», ha señalado Abascal y se ha preguntado qué hará la popular si, tras darle voz a los extremeños, el resultado es el mismo.

«Nosotros vamos a sacar el aro, que va a ser el mismo, y la señora Guardiola, o pasa por el aro, o repite elecciones o pacta con el Partido Socialista, porque si quiere aplicar las políticas migratorias y las políticas del Pacto Verde y las políticas de género, que le vaya a pedir el voto a Sánchez y a su corrupto de guardia en Extremadura, el señor Gallardo», ha declarado.

El acto de precampaña ha tenido lugar este lunes en Hotel Las Lomas en Mérida, que ha contado con la presencia de Santiago Abascal, arropando al nuevo candidato extremeño a liderar la comunidad, Óscar Fernández, elegido el pasado martes por el Comité Ejecutivo nacional de Vox, relevando al senador Ángel Pelayo, que se mantiene como cabeza de lista por Bajadoz.

Con un aforo desbordado y unos 2.000 extremeños siguiendo el evento desde el exterior, Gordillo ofreció uno de los discursos más contundentes de la jornada. El extremeño abrió su intervención agradeciendo la asistencia del público y la presencia del presidente de VOX, Santiago Abascal, y mostró su apoyo al candidato a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, a quien definió como «un compañero ejemplar que ya ha demostrado su capacidad y su compromiso con esta tierra».

Fernández es el actual portavoz en el Parlamento autonómico y quien disputará la presidencia a María Guardiola, aunque se augura una precampaña y campaña electoral cuyo peso llevará Santiago Abascal, que dio el pistoletazo de salida hace ya dos semanas en Plasencia.

El candidato señaló directamente a María Guardiola y al PP por haber «traicionado el pacto del cambio» al romper el acuerdo de gobierno con VOX para pactar con Pedro Sánchez la llegada de inmigración ilegal a Extremadura. «Lo que nos da miedo no es gobernar; lo que nos da miedo es estafar a nuestros votantes», afirmó entre una fuerte ovación.

Abascal en clave nacional

Para estas elecciones, la estrategia de Vox será en clave nacional tras insistir Abascal en reiteradas ocasiones que la popular extremeña es la responsable de que la derecha «no ganara las elecciones nacionales» del pasado 2023, tras haber «demonizado» a Vox.

«Tengo intención de compadecer aquí como si fuera un candidato más hasta las elecciones», ha destacado Abascal. «Creo que Extremadura necesita un proyecto nuevo y no los enredos del bipartidismo», ha añadido en referencia a PP y PSOE. «Queremos cambiar el rumbo», ha expresado.

«Se necesitan infraestructuras básicas», ha señalado: «No pedimos milagros, sino cosas sencillas: que funcione lo básico», en referencia al tren arremetiendo fuertemente contra el ministro Óscar Puente a quien le ha llamado «mangante».