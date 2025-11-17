Santiago Abascal ha arremetido contra el imputado Miguel Ángel Gallardo, el candidato que el PSOE ha elegido para presidir Extremadura. «Creó un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Pedro Sánchez», ha recordado el líder de Vox este lunes ante los medios de comunicación, en la plaza de los Reyes Católicos, en Bajadoz, donde numerosos simpatizantes han acudido para escucharle, en lo que se está convirtiendo en una constante en su gira por España.

«Es un insulto crear un puesto de trabajo falso a una persona que no sabe dónde está su puesto de trabajo, qué hace como que vive en Portugal, para tributar en Portugal y evadir impuestos en España, y que a la vez permanece escondido en el Palacio de la Moncloa por su hermano», ha señalado en el epicentro de la presunta corrupción socialista en Extremadura, donde Gallardo fue presidente de la Diputación provincial. «Es un insulto haber decidido finalmente poner de candidato a alguien que va a terminar el banquillo», ha opinado Abascal.

«¿Pero la pregunta que tenemos que hacernos es por qué Sánchez se atreve en este momento a insultar y a humillar a los extremeños de esta manera? Y para nosotros la respuesta es muy clara a Sánchez no le importa perder con Gallardo, porque Sánchez espera ganar y aplicar las políticas socialistas con otra política tapada en estos momentos», ha añadido.

Abascal ha aprovechado para arremeter fuertemente con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, a quien ha considerado la «tapadera de Sánchez»: «Es la encargada de hacer avanzar la agenda socialista en Extremadura». Para el líder de Patriots, Guardiola es la «responsable» de que la derecha no ganara las elecciones en 2023, al haber «demonizado a Vox».

«Guardiola es la portavoz de la invasión migratoria, del terrorismo climático y de la Agenda 2030, al igual que Sánchez, y es la portavoz de las políticas de género y del feminismo extremo y por lo tanto no hay alternativa más que la de Vox», ha sostenido.

Para Abascal, «el sentido común es lo que va a abrir paso durante esta campaña» y ha vaticinado una «extraordinaria sorpresa en las urnas», en sintonía con los últimos sondeos.

«Ni España ni Extremadura pueden aguantar más tiempo con un gobierno mafioso de Pedro Sánchez, ni pueden aguantar más tiempo con gobiernos regionales como el de la señora Guardiola en Extremadura, que no se atreve a cambiar las políticas de Pedro Sánchez», ha lamentado.

«La señora Guardiola ha querido, ha querido ir a estas elecciones porque no quería los presupuestos, que sí valían para Valencia, que valían para Murcia y que valían para Baleares. Ella ha preferido estar más cerca de las políticas socialistas y en un acto de soberbia ha decidido que había que ir a las urnas. Nosotros no tenemos miedo a las urnas y vamos a defender nuestro programa», ha añadido.

Preguntado por la central nuclear de Almaraz, el presidente de Vox ha asegurado no dar «ninguna credibilidad a las posturas del PP. Lo cierto es que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. El PP ha dejado que esto llegue hasta aquí: las políticas del Pacto Verde las han aprobado PP y PSOE en Bruselas».