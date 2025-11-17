Vox denuncia que la Generalitat reparte folletos sólo en árabe en los centros de salud de Lérida

La Generalitat de Cataluña, pese a su enconada defensa de implementación de catalán con sus políticas lingüísticas, está repartiendo folletos solamente en árabe en centros de salud de Lérida. Se trata de una campaña de concienciación sobre el Banco de Sangre y Tejidos, que ha denunciado Vox, alertando que forma parte de un «proceso de islamización de Cataluña».

Los de Abascal exigen al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consejera de Salud, que se utilice «sólo el español y el catalán en las instituciones», en referencia al folleto del programa interterritorial de cordón umbilical, pidiendo que «no se usen los recursos públicos de los catalanes» en «propaganda multicultural y en la islamización de las instituciones y ciudades».

«La sanidad catalana está completamente colapsada», señala la diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña, María Garcia Fúster, en un vídeo en sus redes sociales. «2.000 catalanes han muerto mientras esperaban una cirugía porque hay que esperar una media de casi 5 meses para ser intervenidos. Además hay más de medio millón de catalanes esperando una visita con un especialista y resulta que deben esperar casi 4 meses», añade.

«Ante este panorama desolador, ¿en qué gasta el dinero la Generalitat de Cataluña? En seguir su proceso de islamización de Cataluña. Los islamistas que llegan a España ya no necesitan ni aprender español ni catalán, pero es que además les ponemos todas las facilidades, para que vivan como si estuvieran en su propio país tanto que ya no parece el nuestro, sino que parece el suyo», ha destacado la diputada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VOX Cataluña (@vox_cat)

Recientemente, Vox denunció precisamente desde Lérida la implantación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en más de 120 centros educativos en toda Cataluña. El portavoz en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, criticó que el programa está «controlado, financiado e impartido por profesores enviados por el Gobierno de Marruecos”» lo que a su juicio supone «una injerencia cultural incompatible con nuestra sociedad».

Para los de Abascal, esta iniciativa educativa «forma parte de un proceso de islamización que ya afecta a diversos barrios y municipios de la provincia», señalando casos como La Mariola o Seròs.

En Cataluña, la formación liderada por Ignacio Garriga ha comenzado este mes de noviembre una campaña centrada en captar el voto obrero en el cinturón rojo. La formación tiene como objetivo los barrios obreros y municipios del feudo socialista, que llevan mucho tiempo sufriendo la inmigración masiva.

Y en el caso de Lérida, la formación denuncia la situación «cada vez más grave» en materia de seguridad ciudadana: «En los últimos seis meses se han registrado 145 delitos sexuales en Lérida; cada tres días hay una violación».