Vox demanda a la Complutense por censurar una charla sobre «globalismo» de su diputada Isabel Moñino

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado la cancelación de la conferencia sobre globalismo prevista este viernes en la facultad de Políticas de la Universidad Complutense (UCM). «Nosotros venimos a hablar de libertad», ha sostenido ante los medios de comunicación en el Campus de Somosaguas, anunciando que han interpuesto una demanda ante el juzgado contra el Decanato de dicha facultad.

Moñino iba a intervenir en una charla junto con el profesor de Relaciones Internacionales, Rubén Herrero, que llevaba por nombre Nuevos ejes del relato político: globalismo versus patriotismo.

Sin embargo, el acto fue cancelado este pasado miércoles por parte del Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, tras varias semanas en las que el profesor universitario Rubén Herrero había tratado de gestionar la reserva del espacio.

En consecuencia, Vox junto con el ponente han decidido demandar al Decanato de la Facultad de Ciencias y Sociología, por vulnerar los derechos de libertad de expresión, libertad ideológica, libertad de cátedra y participación política de los solicitantes, considerando la cancelación de la conferencia «un abuso de poder» al aplicar «protocolo carente de validez jurídica».

Los de Abascal exigen en su demanda a la que ha tenido acceso OKDIARIO a que se proceda a la adopción inmediata de la medida cautelarísima solicitada a fin de que se pueda celebrar el acto cancelado. «Vamos a llegar hasta el final», ha advertido Moñino ante las puertas de la Facultad ante un número de estudiantes que se habían concentrado para protestar contra la conferencia.

«Junto a nosotros hay una horda de vagos dispuestos a atacarlos», ha declarado, rodeada por unos 40 antidisturbios aproximadamente. «Vamos a entrar en esta Facultad por muchos que les moleste a estas hordas de vagos y maleantes que están aquí dispuestos a atacarnos», ha sostenido.

«La extrema izquierda que controla esta facultad ha impedido que podamos celebrar este acto en libertad. Sin embargo, sí que ponen alfombra roja a dirigentes de extrema izquierda, incluso a partidos extremistas como Podemos», ha denunciado.

«Vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y estando en los campos universitarios defendiendo la libertad de millones de españoles que han sido censurados durante décadas por la extrema izquierda», ha añadido señalando también al PP por «no haber hecho nada».

Recientemente el partido sufrió otro acto de cancelación por parte del Congreso de los Diputados. La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, iba a participar en un evento católico organizado por la Fundación Enraizados, que promueve los valores cristianos en la esfera pública, junto con el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá; el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón; el poeta Enrique García-Máiquez; y Terra Ignota.

Sin embargo, la autorización fue revocada por la Mesa del Congreso con el apoyo de PSOE y Sumar y la abstención de PP, y tuvieron que celebrarla finalmente en otra ubicación fuera del Congreso.