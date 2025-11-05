Isabel Pérez Moñino (Vox) en el ‘cinturón rojo’ de Madrid: «La seguridad no es de derechas ni de izquierdas»

«La seguridad no es de derechas ni de izquierdas», es el lema que ha reivindicado Isabel Pérez Moñino, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid. La fuenlabreña ha comenzado este miércoles una gira por el sur de la provincia, para captar el voto obrero en los barrios más afectados por los efectos de la inmigración masiva, la inseguridad y la okupación.

Pérez Moñino ha apelado al «sentido común» en las reivindicaciones que exige el partido recuperar en los barrios y que lamentan que «se han perdido». «Estamos hartos de su hipocresía. Vamos a limpiar el sur de Madrid de traidores y criminales», ha sostenido.

«Defender la seguridad en nuestros barrios, que nuestros centros de salud funcionen con normalidad y caminar por nuestro barrio sin que haya perdido la identidad no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común», ha señalado.

Lo ha hecho en el Auditorio Paco de Lucía en el barrio madrileño de Aluche, acompañada del portavoz de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez y el portavoz de Vivienda, Carlos H. Quero. El auditorio de Paco de Lucía se desbordado y decenas de simpatizantes se han quedado fuera.

Junto con Moñino, Vázquez y Quero se han convertido en dos personas claves en la captación del voto y «poner en pie» al sur de Madrid. Así lo ha defendido el presidente provincial del partido, José Antonio Fúster.

Samuel Vázquez ha sido vecino de Aluche durante dos años –como el mismo ha relatado– cuando trabajaba como policía nacional. Por su parte, Quero es una de las voces que está cogiendo más fuerza a nivel nacional por sus ideas claras sobre la propiedad que pongan fin al problema de la vivienda. El diputado ha sido recientemente nombrado portavoz adjunto en el Congreso.

Samuel Vázquez ha arremetido contra el bipartidismo tras los últimos incidentes violentos que han tenido lugar en la región: «¿Cómo creen que lo van a solucionar? ¿Ocultando los nombres y mintiendo a la gente?».

Además, ha alertado de las nuevas bandas de subsaharianos y magrebíes: «Cuando entren en colisión (con las bandas latinas) por la mercancía y el territorio, Madrid se va a parecer mucho a Barcelona y mucho a París», ha lamentado.

Por su parte, Quero ha denunciado el «colapso en la vivienda», denunciando la especulación por fondos extranjeros, así como ha criticado las nuevas propuestas como el coliving, que considera una de legitimar y naturalizar la «precariedad». «Nos hemos convertido en mochileros en nuestro propio país», ha reflexionado.

Hay que tener en cuenta que la derecha logró penetrar en esta zona y amenaza con arrebatarle definitivamente la hegemonía a la izquierda, sobre todo, tras el declive que está experimentando Podemos. En 2023, el PP ganó al PSOE en Móstoles y Leganés, y disputó hasta el último momento Alcorcón.

Mientras Vox subió en votos y representación en los consistorios–tras una campaña en la que se identificó como un «partido patriota y obrero»–, volviéndose clave para los populares en algunos municipios para arrebatarles el poder a la izquierda.