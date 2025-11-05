Vox abre una gira por el ‘cinturón rojo’ de Madrid para denunciar la inmigración ilegal y la okupación

Vox aspira a «poner en pie» el histórico cinturón rojo de Madrid denunciando la inmigración ilegal y la okupación. Los de Abascal comienzan este miércoles en el barrio de Aluche una gira en la que recorrerán todo el sur de Madrid hasta comienzos del próximo año. La líder del partido en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, estará acompañada del portavoz nacional de Inmigración, Samuel Vázquez, y el portavoz de Vivienda, Carlos H. Quero –recién sustituto de Javier Ortega Smith como portavoz adjunto en el Congreso–.

El objetivo que persigue Vox, explican a OKDIARIO es ser altavoz de «los efectos de la inmigración ilegal» que viven los vecinos, centrándose en el «problema de la vivienda y la okupación» en la zona sur de Madrid, tanto en su área metropolitana como en los municipios que componen.

El partido hace hincapié en que la líder regional del partido, Isabel Pérez Moñino nació en Fuenlabrada –bastión del PSOE, cuyo alcalde mantiene la mayoría absoluta–. El partido reivindica los orígenes de la líder como un importante punto a favor de cara a los vecinos a conquistar, pues se da por hecho que Moñino –que también ha sido portavoz del grupo en dicho Ayuntamiento– «conoce en primera persona los problemas del Madrid sur».

«Son los barrios obreros los que más están sufriendo la degradación», señala Vox, que se muestra confiado en el crecimiento que dicen están experimentando en las zonas obreras, según los datos internos que manejan, superando los buenos resultados que obtuvieron en las pasadas elecciones.

Hay que tener en cuenta que la derecha logró penetrar en esta zona y amenaza con arrebatarle definitivamente la hegemonía a la izquierda, sobre todo, tras el declive que está experimentando Podemos. En 2023, el PP ganó al PSOE en Móstoles y Leganés, y disputó hasta el último momento Alcorcón.

Mientras Vox subió en votos y representación en los consistorios–tras una campaña en la que se identificó como un «partido patriota y obrero»–, volviéndose clave para los populares en algunos municipios para arrebatarles el poder a la izquierda.

Aluche: un barrio obrero clave para Vox

La gira, llamada «MADRID SUR ¡EN PIE!», comienza este miércoles en Aluche, uno de los barrios obreros que marcan el final del centro y del sur de Madrid. Para Vox, Aluche es una zona clave en el sur de Madrid: «Es el punto donde se cruzan los vecinos trabajadores de Madrid con las nuevas generaciones que sufren el mismo abandono del bipartidismo», explican a OKDIARIO.

«Aluche es también uno de los barrios más abandonados de todo Madrid: décadas de dejadez, caos en la asistencia sanitaria, tensión en los servicios sociales, colapso de los servicios públicos y un aumento constante de la inseguridad», denuncian.

Para Vox, este barrio debería «haber significado la entrada al progreso y al bienestar del sur». Por el contrario, lamentan que Aluche se ha convertido en «el ejemplo de los que sucede en muchos distritos madrileños»: «Es un símbolo de desigualdad territorial que sufre nuestra comunidad».