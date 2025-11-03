Éxito de convocatoria de Vox en el arranque de la precampaña en Extremadura. La formación de Santiago Abascal ha sido la primera en organizar un evento la región. En Cáceres más de 2.600 personas han acudido al Gran Teatro para escuchar al líder de Vox.

Aunque no han desvelado todavía su candidato para estas elecciones, la gente que ha acudido no parecía preocuparles: iban a ver a Santiago Abascal, que ha sido recibido al grito de «¡Presidente, Presidente!», por más de 2.000 personas que se habían quedado fuera por falta de aforo -sólo 600 han podido acceder– en unas expectativas que se han vuelto a desbordar, como sucedió la pasada semana en Canarias.

La reacción a los ‘antifas’

Desde principio de la tarde, una larga cola de simpatizantes de Vox ha esperado durante horas para acceder al establecimiento de Cáceres. A la misma hora, la extrema izquierda antifascista había organizado una concentración a las puertas del teatro para increpar a los simpatizantes de Vox al grito de «¡Fascistas!».

Aunque el poder de convocatoria de la ultraizquierda ha sido mínimo –unas 50 personas, frente a aproximadamente 2.600 personas– se han vivido momento de crispación y un considerable cordón policial se ha desplegado en la zona para evitar que pudieran acercarse a las puertas del teatro.

Ante los intentos de intimidación de los radicales, OKDIARIO ha preguntado a los cacereños que hacían fila si se identificaban con el fascismo. «Eso es una forma de blanquear la violencia», señalaba una mujer, que reconocía haber votado anteriormente al PSOE.

«Nosotros somos trabajadores que nos levantamos a las cinco de la mañana», contestaban varios jóvenes que habían venido en grupo para ver al líder de la formación.

El momento más tenso se ha vivido cuando una familia se han enfrentado a los antifascistas con la bandera de España y de Cuba: «¿Fascistas? ¡Vete a Cuba! ¡Se te acabó la paguita!», repetía a los alteradores.

Abascal improvisa un mitin en la calle

A su llegada, Abascal ha improvisado un mitin en las escaleras de acceso al teatro ante los cientos de personas que se habían quedado sin entrada.

«Sólo les queda la violencia», ha señalado prometiendo ilegalizar a los antifascistas y declararlos terroristas, siguiendo la política de Donald Trump, en Estados Unidos.

El presidente de Vox ha culpado en Cáceres a Pedro Sánchez de la escalada de violencia en las calles. «El gobierno no tiene otro remedio que contar con sus hordas violentas». «Somos más y mejores que las hordas violentas de Pedro Sánchez».

«De un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción que tiene a su fiscal general en el banquillo. A su mujer en el banquillo. A su hermano en el banquillo. A su número dos, en el banquillo. A su sustituto del número dos en el banquillo. Al ministro Ángel Víctor Torres en el banquillo. Son pocos y cobardes. Y cuando lleguemos, todos serán organización terrorista ilegalizada. Y no habrá un ministro del Interior, que permita que no seáis libres en vuestras calles y permita esa violencia», ha prometido.

«Lamento que no podáis entrar, pero creo que es un síntoma excelente que a Vox le pasa en todos los lugares. Así que, enhorabuena, por participar del gran cambio que va a llegar a España», ha concluido, mientras se oían grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».