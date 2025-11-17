Quién es Mariló Montero: su edad, su pareja actual y la enfermedad que padece

La 1 de Televisión Española emite esta noche del 17 de noviembre la gran final de MasterChef Celebrity. El popular reality culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena, y sus cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Es evidente que no todos los días se tiene la oportunidad de ver entre fogones a algunos de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. De hecho, una de las grandes finalistas es Mariló Montero. Pues, la comunicadora ha dejado claro que no solo domina el mundo de la información y el entretenimiento. Sus dotes culinarias han cautivado por completo a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Teniendo esto en cuenta, nos hemos puesto en marcha para realizar un breve repaso por el lado más profesional y por el más personal de la televisiva.

Su carrera profesional

Nacida el 28 de julio de 1965 en Navarra, María Dolores Leonor Montero Abárzuza, más conocida como Mariló Montero, es una presentadora, colaboradora de televisión y escritora. Siempre upo que quería dedicarse al mundo de la información. Por ello, desde muy joven, comenzó a formarse profesionalmente en el medio. De hecho, fue en 1985 cuando comenzó a trabajar en Radio Navarra Antena 3.

Poco a poco, y con el paso de los años, Mariló Montero logró hacerse un hueco en televisión. De hecho, a lo largo de su carrera ha trabajado también como guionista, co presentadora, directora y subdirectora de algunos formatos. En su larga lista de proyectos televisivos figuran títulos como Informativo Matinal, de Canal 2- Univisión, Aquí y ahora, Canal Sur Noticias 1, La mañana, Todo es mentira, Andalucía a las 9, entre otros.

Por otro lado, Montero también se ha puesto en la piel de los concursantes de programas. De hecho, la audiencia ha podido verla participando en Hipnotízame, El desafío 3, A tu bola y, actualmente, en MasterChef Celebrity. Además, ha sido invitada en muchos programas de carácter e importancia nacional. Asimismo, lejos de quedar aquí, también tiene una amplia trayectoria como escritora. Su última novela fue publicada en el 2020 bajo el título de La maestra: La apasionante historia de María de Maeztu y la Residencia de Señoritas.

Su lado más personal

En redes sociales, la comunicadora se muestra como una persona muy activa. En plataformas como Instagram acumula más de 134.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también sobre momentos que marcan sus días. Una cara mucho más cercana de la televisiva por la que es muy aplaudida.

A nivel sentimental, Mariló Montero estuvo casada con el popular periodista Carlos Herrera. Un matrimonio que duró dos décadas, pero que concluyó en el 2011. Asimismo, la pareja dio la bienvenida al mundo a dos hijos en común, Alberto Carlos y Rocío del Carmen Blanca Paloma del Mar. Por otro lado, en el 2015, fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad que le causa dolor generalizado, vértigos y mareos.