Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC tras su derrota en Vigo

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el asalto masivo a las instalaciones de la ciudad deportiva del Sevilla FC del pasado 10 de mayo, tras la llegada del equipo de Vigo, donde sufrió una derrota contra el Celta por 3-2.

Los hechos ocurrieron cuando la primera plantilla del club regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, ante cuyas puertas se congregó «una masa importante de aficionados descontentos con la deriva deportiva del equipo sevillista», recuerda la Policía en una nota de prensa.

Cuando llegó el autobús que transportaba a los futbolistas, los ánimos de los aficionados fueron calentándose hasta llegar a «arrasar con la puerta de entrada», accediendo a las instalaciones deportivas y provocando «unos cuantiosos daños económicos».

🚨🇪🇸 Big tensions at Sevilla Football Club overnight following the 3-2 loss to Celta Vigo… Hundreds of fans broke down the doors of the and stormed the training ground. They are angry with the team’s attitude, reports @tjcope. pic.twitter.com/8VebOP393e — EuroFoot (@eurofootcom) May 11, 2025

Tras estos hechos, responsables del SevillaFC y de LaLiga denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas para identificar y detener a los autores.

La operación Caliche, liderada por la Brigada Provincial de Información, ha resultado «laboriosa y muy complicada», destacan los agentes, ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados.

Esta primera fase de la operación ha culminado con la identificación y detención de cuatro personas, aunque la Policía continúa trabajando en la identificación de más autores, por lo que no se descartan nuevos arrestos.