Miss Asturias rompe su silencio: «Koldo decía que Sánchez era un mindundi que pusieron ellos ahí»

«Koldo García decía que Pedro Sánchez era un mindundi que pusieron ellos ahí». Con estas palabras Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y ex militante del PSOE, revela cómo hablaba el ex asesor de José Luis Ábalos del presidente del Gobierno.

OKDIARIO ha entrevistado por primera vez en vídeo a Miss Asturias, la mujer vinculada a Ábalos que apareció en el sumario del caso Koldo por haber sido contratada en Logirail —una de las subcontratas de Transportes— pidiendo ayuda al ex ministro.

En una hora de entrevista, Claudia Montes hace un repaso de todo lo que se ha hablado sobre ella este tiempo en los medios y lo hace horas después de que Ábalos declarase en el Tribunal Supremo dando explicaciones al juez y al fiscal sobre su contratación. El ex ministro ha admitido que le ayudó.

Aun así, la vinculación de Miss Asturias con el PSOE empieza años atrás. A continuación, la transcripción de la primera parte de la entrevista en la que Montes explica lo que ha vivido entre las filas socialistas:

PREGUNTA.- Queremos que nos cuente su historia, cómo empezó todo. ¿Claudia, cuando llegó al Partido Socialista? ¿Desde hace cuánto es militante?

RESPUESTA.- Bueno, realmente soy de toda la vida. De hecho, tengo un tío que fue el creador de un partido político aquí en Asturias y lo que pasa es que me ha mantenido en la sombra muchísimo tiempo, porque era más joven, por miedo a que represalias, a que no está bien visto el estar en un partido político… Pero me decidí hace pocos años a hacerme militante, a salir de la oscuridad en la que estaba, que nadie sabía que estaba por detrás y empecé a participar activamente.

P.- ¿En este tiempo, a qué dirigentes del Partido Socialista ha tenido la oportunidad de conocer?

R.- Uy, pues a casi todos. He tenido que escuchar muchísimas cosas en la televisión, en los periódicos, de que cómo puede ser que una militante tenga acceso a ministros, al presidente, a todo. Las agrupaciones en las ciudades no son muy grandes, son pequeñas. La militancia sí que hay mucha en España, pero a la hora de participar y de estar activamente participando con el partido somos poquitos. Entonces los poquitos que somos al final, pues hacemos como una piña y llegamos a conocernos de tú a tú, nunca de usted. Yo nunca tuve que tratar a un ministro de ministro, ni a la ministra. Al presidente nunca le llamé presidente, le llamé Pedro. A mi presidente de Asturias, Adrián Barbón, le llamo Adrián Barbón y hablo con él con tranquilidad, sin tener que llamarle presidente. O sea que es algo muy normal que entre la militancia activa tengamos una relación muy cordial y muy afable y a veces incluso de amistad con los dirigentes de los partidos.

P.- ¿A Pedro Sánchez le conoce personalmente? ¿De qué? ¿Le ha visto?

R.- Sí. Le he visto en más de un mitin aquí en Asturias y es una persona que a mí, que de hecho lo he dicho hace poco, me ha decepcionado mucho porque aposté mucho por él, por la reforma de las mujeres, por el apoyo que nos quería dar a las mujeres, tanto en igualdad salarial, igualdad de trabajo e igualdad en todos los sentidos.

P.- ¿Y a Santos Cerdán le conoce?

R.- No. Lo he visto, pero no he llegado a cruzar palabras con él ni nada.

P.- ¿Koldo y Ábalos hablaban sobre Santos Cerdán? ¿Qué opinaban de él?

R.- Hablaban más de Pedro, decían que era un mindundi. De hecho, me tuve que aprender qué era esa palabra. Por lo visto se dice en Madrid, pero aquí en Asturias no. La palabra mindundi, más o menos por despectivamente, me sonaba qué podía ser […] Se refería a él como un mindundi, que era uno que pusieron ellos ahí. Se refirió así: «Lo pusimos nosotros ahí y es un mindundi».

P.- ¿José Luis Ábalos qué opinaba sobre el presidente del Gobierno?

R.- Nunca me habló José Luis Ábalos del presidente. Nunca tuvimos esa conversación. Lo poco que hemos hablado así de política, él siempre lo ha apoyado, siempre. A mí me ha demostrado que era fiel a Pedro Sánchez.