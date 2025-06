José Luis Ábalos rompió a llorar tras conocer que el juez del Supremo lo dejaba en libertad sin fianza, según ha podido saber OKDIARIO. La reacción emocional del ex ministro de Transportes se produjo después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente rechazara este lunes enviarlo a prisión provisional junto a su ex asesor Koldo García, como habían pedido las acusaciones populares lideradas por el PP.

El ex ministro explicó al juez que estaba «viviendo una situación muy tensa desde el punto de personal, que tiene la casa vandalizada, que a la UCO no le dio tiempo a clonar todos los dispositivos, sólo el móvil, que se lo devolvió. Que no tiene los dispositivos y que no puede establecer un relato coherente».

Fuentes jurídicas informaron que el magistrado desestimó la petición de prisión comunicada y sin fianza formulada por las acusaciones populares, al entender que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de «ocultación» o «destrucción» de pruebas. La decisión mantiene las medidas cautelares que ya pesaban contra Ábalos y Koldo, en línea con el criterio de la Fiscalía.

Por tanto, continúa la prohibición de salida de España, la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales ante el juzgado para ambos investigados. En los dos autos, el magistrado incide en que el informe de la UCO contribuye a «consolidar la consistencia» de indicios de que Ábalos y Koldo podrían haber cometido delitos como integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Los indicios contra Ábalos y Koldo

El juez Puente manifiesta que la investigación permite afirmar que Koldo «intervendría activamente» en la contratación y gestión de adjudicaciones y que también realizaría «operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización» criminal. Sobre Ábalos apunta que «habría podido intervenir, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio» y que podría haber disfrutado «de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado».

Según el magistrado, de las pesquisas se sostiene que el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, aprovechando la «relación personal» que le unía a Ábalos y a Koldo, «podría haber obtenido información previa» que le habría «permitido articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro» de mascarillas «en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión».

El instructor añade que De Aldama «podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional».

El magistrado incide en que hay indicios suficientes de que Ábalos podría «haberse beneficiado económicamente con el pago» por parte del empresario «o de personas terceras por él interpuestas».

En esta línea, el juez señala tres alquileres como indicio de comisiones: el alquiler de la vivienda en la que residía Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos; el alquiler con opción a compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz); el contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros) «aparentemente muy inferior al de mercado»; y el alquiler temporal en un chalet de Marbella.

El instructor destaca que «nada menos que tres inmuebles, vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia (…) de De Aldama», beneficiado por «las comisiones generadas como consecuencia de las adjudicaciones» que entidades dependientes de Transportes habían «concertado con la empresa cuyos intereses económicos promovía De Aldama».

Declaraciones en el Supremo

En su tercera comparecencia en el Tribunal Supremo, Ábalos dijo que no se reconoce en los audios grabados por Koldo, apuntando incluso a que podrían estar manipulados. El ex dirigente socialista negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares y el cobro de mordidas. Sobre las presuntas maniobras para situar a determinadas personas en ciertos cargos, también se desvinculó.

García, por su parte, optó por no declarar, en contra de lo que hizo la otra vez que fue al Supremo. El ex asesor se amparó en que ha cambiado recientemente de abogado y su nueva defensa necesita tiempo para estudiar la causa.

Ábalos y Koldo comparecieron ante los nuevos indicios hallados por la Guardia Civil que apuntan a un presunto reparto de mordidas entre ambos por supuestas adjudicaciones de obra pública durante la etapa del primero al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021), y que también implicaron al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, que acabó dimitiendo y que está citado el 30 de junio.