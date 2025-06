El juez instructor del caso PSOE en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado libertad sin fianza para el ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, y para su ex asesor Koldo García después de sus comparecencias este lunes en el Alto Tribunal. Si bien el primero sólo ha contestado al juez y al fiscal, por su parte, el segundo se ha acogido a su derecho a no declarar, tal y como avanzó OKDIARIO.

En su caso, Ábalos, que ha declinado responder a las acusaciones populares, sí ha sostenido en su respuesta al juez y al fiscal que «no se reconoce en las grabaciones» intervenidas por la UCO de la Guardia Civil a Koldo García y que no participó en ningún amaño de adjudicaciones de obra pública, frente a lo que recogen las pesquisas del Instituto Armado.

Es más, el ex secretario de Organización del PSOE ha llegado a exonerar de estas presuntas corruptelas a su sucesor en el cargo, Santos Cerdán, señalado en el último informe de la UCO por haber «gestionado» mordidas, apuntan fuentes jurídicas.

Precisamente, Santos Cerdán dijo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo antes de dimitir, lo mismo que hoy ha esgrimido Ábalos ante el juez, que no se reconocía en las grabaciones de Koldo analizadas por la UCO de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes jurídicas apuntan que «Ábalos, nada más entrar en la sala, manifestó que su intención era no declarar, que no estaba en condiciones de hacerlo por los últimos acontecimientos, pero mostró su disposición a colaborar con la Justicia, accediendo al final a contestar al juez y al fiscal». Tanto el ex ministro como su ex asesor están siendo investigados por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

Por su parte, Koldo García se personó en el Tribunal Supremo para comparecer a las doce del mediodía, tal y como estaba previsto, después de presentar un escrito a primera hora en el que pedía al juez aplazar «al menos un mes» esta citación puesto que su nueva abogada, Leticia de la Hoz, no había tenido acceso todavía a todo el material de la investigación.

Sin embargo, el juez rechazó esta petición y le advirtió que adoptaría medidas contra él si no acudía a la citación. Finalmente, Koldo García compareció, pero se acogió a su derecho a no declarar.

Información privilegiada

En el auto donde se razona la libertad sin fianza, el juez confirma la existencia de «sólidos indicios de criminalidad» contra Ábalos, considerando que «persisten, e incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe rendido en la causa por la fuerza policial actuante» las evidencias de su participación en una red de corrupción.

Según el auto, el empresario Víctor de Aldama habría aprovechado «la relación personal que le unía con el aforado» para obtener información privilegiada sobre contratos públicos, mientras que el asesor Koldo García «intervendría activamente en la contratación, gestionaría los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaría operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización».

El auto destaca un patrón sistemático de beneficios inmobiliarios donde «nada menos que tres inmuebles, vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia de Aldama».

Entre estos beneficios se incluye el pago de alquileres de la vivienda de su pareja sentimental –Jésica Rodríguez–, «un contrato de alquiler con opción a compra de un chalet en la costa» gestionado por empresas vinculadas a Aldama, y «un contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), aparentemente muy inferior al de mercado».

Razones de la libertad

A pesar de la gravedad de los indicios, el juez decide no acordar la prisión provisional argumentando que «no se advierte en el caso y en este momento, el concurso de ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad».

El instructor considera que no existe «riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva» que justifique la medida más restrictiva. Mantiene las medidas cautelares existentes: «prohibición de salida del territorio nacional, con retirada de pasaporte» y «obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes».

Petición de cárcel

Todas las acusaciones populares, bajo dirección del PP y con excepción de Adade, la asociación que ejerce como brazo judicial del PSOE, pidieron al juez prisión provisional para Ábalos y Koldo en una vistilla de medidas cautelares celebrada tras su declaración.

Sin embargo, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón rechazó este extremo y optó por el mantenimiento de medidas cautelares, añadiendo la posibilidad de pedir fianza. Las medidas cautelares que ya se venían aplicando a estos imputados era la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia ante instancia judicial cada 15 días.

Reunidos este domingo

Ambas citaciones se produjeron a raíz de los datos contenidos en el último informe de la UCO en el que se recogen los audios que Koldo García grabó durante años a miembros del PSOE con relación al cobro de mordidas en adjudicaciones de obra pública. El ex asesor de Ábalos y el ex ministro se reunieron este domingo en Madrid en el despacho de abogados que lleva la defensa del primero -el de José Aníbal- a escasas horas de tener que comparecer ambos en el Supremo, según adelantó La Sexta.

La de Ábalos ha sido la tercera comparecencia en este caso, puesto que el 12 de diciembre declaró voluntariamente cuando estaba encausado pero no investigado y, ya con este estatus, lo volvió a hacer el 20 de febrero. En lo referente a Koldo, ha sido la segunda vez que atiende la llamada del juez, tras la del pasado 17 de diciembre.