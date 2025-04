La foto inédita de Jésica en el piso que le pagó la ‘trama Ábalos’ tras descartar otro a 100 m del Senado

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge fotografías de Jésica Rodríguez, ex novia del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, en el piso que le pagó la trama en la Plaza de España. OKDIARIO publica dos de ellas inéditas, donde se puede ver a la joven visitando por primera vez este inmueble en el rascacielos Torre de Madrid.

Una de estas imágenes muestra a Jésica en el balcón de la vivienda, disfrutando de las vistas de este undécimo piso. Alberto Escolano, uno de los socios del empresario Víctor de Aldama -también imputado en la causa-, la fotografió mirando aquí al horizonte. Abajo, a la izquierda, se ve la arboleda de la Plaza de España, y al fondo, puede observarse la zona oeste de la capital, incluida la Casa de Campo. Jésica, que aparece de espaldas a la cámara, llevaba un bolso fucsia y un traje negro. En la otra imagen, tomada en la cocina del inmueble, Escolano captó también a Jésica, sorprendida, mirando en este caso al objetivo.

Fue la joven quien mandó estas fotos a Koldo García, entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento, el 2 de abril de 2019, según consta en el sumario al que ha tenido acceso este periódico. El día de antes, el 1 de abril, Jésica también mandó un mensaje a Koldo donde le decía que había «quedado a las 15h con Alberto» (Escolano) para que «nos den las llaves y tal».

Previamente, el 6 de marzo de 2019, según los investigadores, consta un intercambio de mensajes vía WhatsApp entre la joven y Koldo donde la ex novia de Ábalos le manda un audio sobre su preferencia por el piso de Plaza de España sobre la otra opción que barajaban, un piso en la calle Guillermo Rolland, número 1 de Madrid, a escasos cien metros a pie del Senado.

«Yo sinceramente viendo lo que he visto, el que más me gusta es ese (por el de Plaza de España)», señala, en base a la información que había en internet y a las 15 fotografías que Koldo le mandó el 1 de marzo de 2019. Además, aquel 6 de marzo, la joven añadió: «Ya me había hecho a la idea de que este directamente tiene un gimnasio, tiene piscina, tiene unas vistas súper bonitas y es una casa amplia (…) Yo lo prefiero, si podéis mirar y hacer la reserva (…) Además, puedo ir a la universidad andando, que es media hora de ida y media hora de vuelta, que a nadie le viene mal andar, imagínate con el buen tiempo que va a hacer ahora, me gusta esa organización y me gusta esa casa», dice Jésica, estudiante de Odontología, a Koldo a las 12:32 horas.

Asimismo, ese día, por la tarde, a las 17:24 horas, la ex novia de Ábalos mandó otro audio a Koldo donde le relata su experiencia tras visitar in situ el piso de la calle Guillermo Rolland, número 1. «Hola Koldo, nada que ya estoy yendo para casa. He estado con Alberto viendo el apartamento, pero vamos… Enano no, lo siguiente. Mira que se supone que eran 80 metros cuadrados, pero súper pequeñito. Y además, la forma de la casa era un poco rara (…) Pensábamos que era de otra forma, así que sinceramente no merece la pena (…) No es un piso para vivir, es un piso para pasar unos días de vacaciones, era muy muy pequeñito».

Edificio de la calle Guillermo Rolland de Madrid donde Jésica vio un piso para vivir con Ábalos.

Koldo mantuvo informado ese 6 de marzo a Ábalos de estas dos opciones, según las comunicaciones intervenidas. Finalmente, Jésica Rodríguez acabó instalándose en el piso de Plaza de España durante tres años. En su declaración el pasado febrero ante el Tribunal Supremo, la joven aseguró desconocer quién pagaba los 2.700 euros de este inmueble. La UCO señala que la cantidad total desembolsada en concepto de alquiler asciende a más de 80.000 euros.

1.173 € al mes sin trabajar

Durante este tiempo, además, la ex pareja de Ábalos estuvo enchufada en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, en la prestación de servicios para Adif. Ella misma ha reconocido también en sede judicial que no cumplía con sus obligaciones laborales. Lo que no le impidió cobrar 1.173 euros al mes, dice el sumario. Por su parte, el hermano de Koldo García, Joseba García, que trabaja en Ineco, ha reconocido que ayudaba a la escort del ministro a cumplimentar los partes de trabajo.

Comunicación entre Koldo y Ábalos el 6 de marzo de 2019.

También en el último informe de la UCO, los investigadores recogen otra conversación en la que la ex amante de José Luis Ábalos -que este lunes no compareció en el Senado por problemas de salud mental- le dice al ex asistente del ministro: «Esta será nuestra casita de novios», en alusión al ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez. La Guardia Civil subraya que el asesor del Ministerio de Fomento se habría valido de Víctor de Aldama y Escolano para asumir los costes de esta vivienda.