Ábalos pide al juez más tiempo para «establecer un relato coherente» tras el registro de su casa

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha manifestado este lunes ante el juez del Tribunal Supremo su disposición a colaborar pero solicita tiempo para «establecer un relato coherente» tras el registro policial. Ábalos justificó su petición alegando que «a la UCO no le dio tiempo a clonar todos los dispositivos, sólo el móvil» y que «no tiene los dispositivos» necesarios para reconstruir los hechos investigados.

Durante su declaración, el ex ministro admitió estar viviendo «una situación muy tensa desde el punto de vista personal» y que tiene «la casa vandalizada», circunstancias que, según explicó, dificultan su capacidad para ofrecer una versión completa de los acontecimientos.

El magistrado estructuró el interrogatorio en tres bloques temáticos: la contratación de Miss Asturias +30 años Claudia Montes, su intervención en los rescates del Gobierno y el análisis del informe de la UCO que recoge conversaciones comprometedoras.

Contratación de la Miss

Respecto a Claudia Montes, Ábalos ha negado categóricamente haber mantenido una relación personal con ella. «Nunca he tenido una relación con ella. Jamás. Sólo nos hicimos la foto de Gijón», declara el ex ministro, quien explica que solo coincidió con ella en un acto donde «apareció esta persona que nos pidió una foto no solo a mi sino a otros, incluyendo los escoltas».

Sin embargo, Ábalos reconoce que tuvo conocimiento de su posterior contratación por Logirail. «Ella me lo comunicó. Se presentó donde había vacantes y plazas», afirma. Cuando el juez le pregunta si había enviado un mensaje a Koldo García sobre esta contratación, el ex ministro responde: «Seguramente mandé ese mensaje, en función de si había ofertas y de los procedimientos».

El 21 de diciembre, según consta en el sumario, Koldo comunicó que Claudia «está trabajando y ha hecho la formación esa semana», extremo que Ábalos no recordaba, pero esgrime: «No lo voy a negar si está ahí».

Rescates del Gobierno

Sobre el rescate de Air Europa, el ex ministro negó haber redactado personalmente la nota de prensa ministerial, atribuyendo esta responsabilidad al secretario de Estado: «No la redacté, no intervine en eso. Esa gestión la tenía encargada al secretario de Estado [Pedro Saura]».

Resulta especialmente controvertido que Víctor de Aldama, asesor de Air Europa, tuviera acceso al texto de la nota antes de su emisión oficial. Ábalos asegura no saber «como es posible que lo tuviesen antes de la fecha de emisión», aunque admite que «es posible que se le informara de la voluntad del Ministerio».

Grabaciones cuestionadas

El ex ministro mostró su perplejidad ante las grabaciones de la UCO, afirmando: «Me cuesta mucho reconocerme en ellos». Lamenta que la UCO pone muchas veces «inteligible» porque varios pasajes no se escuchan bien. Ábalos llegó a cuestionar la autenticidad de las conversaciones: «No sé si han sido manipulados».

«Nunca he percibido estar siendo grabado», declara el ex ministro, quien reconoció que hay «una grabación sobre unas señoritas que no tiene relevancia penal, pero que me ha hecho mucho daño en el público».

Respecto a las conversaciones sobre licitaciones que aparecen en los audios, Ábalos niega tener capacidad de influencia: «No tenía capacidad de intervenir en nada» y califica de «absurdo» su supuesta participación en adjudicaciones.

El disco duro escondido

Durante el registro del 10 de junio, Ábalos fue sorprendido ocultando un disco duro en el pantalón sin bolsillos de su amiga Anaís D., dispositivo que según explica contenía «una copia parcial de toda la información que ya tiene la Guardia Civil» y documentación de «carácter personal y de su actividad parlamentaria».

Por su parte, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que «no tiene copia de las actuaciones» suficientes para preparar su defensa, pese a que el juez precisó que sí disponía de la documentación necesaria.

Las acusaciones populares han pedido prisión provisional sin fianza para ambos investigados, considerando que existen «poderosos y muy sólidos indicios» de delitos graves. El Ministerio Fiscal se ha pronunciado a favor de la libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.

La defensa de Ábalos ha alegado el cumplimiento estricto de las medidas cautelares impuestas, mientras que la nueva letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, justificó la negativa a declarar por la imposibilidad de estudiar adecuadamente la voluminosa causa.

Finalmente el juez ha valorado la cárcel especialmente para Koldo García porque los medios de comunicación, como OKDIARIO, hemos publicado que tiene audios que podrían ser fundamentales para la causa, pero finalmente se ha decantado por la libertad.