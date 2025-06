Así presumía Sánchez de una obra con mordidas para la trama de Cerdán: «Reducimos la desigualdad»

Pedro Sánchez presumió de una de las obras señaladas en el informe de la UCO por el pago de mordidas a la trama de Santos Cerdán, la del Puente del Centenario, en Sevilla. Según recoge la investigación, la trama habría gestionado unas mordidas de 450.000 euros -aún pendientes de abono, «a criterio de Koldo»-, por tres obras adjudicadas a Acciona, entre ellas, ésta de Sevilla. La adjudicación «obsesionó» al ya ex número tres del PSOE, que presionó para que se materializase cuanto antes.

En abril del año pasado, Sánchez viajó a Sevilla para presidir el inicio de las obras de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla. Allí aprovechó para loar los «esfuerzos» de su Gobierno para «vertebrar» Andalucía.

Y en su mención, no olvidó la obra que «obsesionaba» a la trama de Cerdán: «Tenemos en marcha las obras en el Puente del Centenario de la SE-30 para su rehabilitación estructural, la ampliación de la plataforma viaria a seis carriles, mejorando así el tránsito en este punto clave de esta ronda de circunvalación», presumió, para añadir después: «Estamos renovando, estamos modernizando en su totalidad muchas infraestructuras».

«Se trata, por tanto, señoras y señores, de un despliegue de actuaciones que no tiene precedentes», apuntó Sánchez, enfatizando: «Nunca antes un Gobierno de la nación había cometido una agenda tan compacta, tan sólida y tan transformadora en beneficio de la economía andaluza y también, lógicamente, de la Junta de Andalucía, como la que estamos haciendo en esta tierra».

«Ése es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España por la provincia de Sevilla y también por la capital de Sevilla», aplaudió el presidente socialista.

Sánchez destacó además que «las infraestructuras acercan territorios, ayudan a cerrar brechas». «Sobre todo una brecha que para nosotros es primordial reducir, que es la de la desigualdad, y cerrar las heridas de una segmentación que castigó, digámoslo claro, injustamente en el pasado a unas zonas en detrimento de otras».

Igualmente, señaló que las obras ayudarían » afrontar los efectos del cambio climático y hacerlo de la mejor manera posible, apostando por el valor de lo público; de lo público en todos los ámbitos: el transporte público, la sanidad pública, la educación pública, en definitiva, el fortalecimiento de los servicios públicos, de lo que nos une, de lo que nos vincula como sociedad». «Cumplimos con Sevilla, pero sobre todo cumplimos con la gente de Sevilla», concluyó el dirigente socialista.

La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), ya ha anunciado una auditoría de estas obras, además de aquellas que hayan podido afectar a la comunidad. Desde el PP recuerdan que el Puente del Centenario «acumula un retraso cercano a los dos años y un gran sobrecoste». «Si no está en tiempo y forma alguien se ha llevado lo que no le correspondía, ha robado y esa obra se está retrasando en tiempo y forma», aseveran desde la Junta.

La obra que obsesionaba a Cerdán

Según recoge el informe de la UCO, Santos Cerdán -ya ex número tres del PSOE- se mostró particularmente interesado en esta obra, que estaría siendo bloqueada por el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

La primera referencia sobre esta obra data del 15 de noviembre de 2018, cuando Santos Cerdán le preguntó a Koldo si todo iba bien, «a lo que éste contestó afirmativamente y que se encontraba anunciando un puente nuevo, en Sevilla».

Unos meses después, el 2 de abril de 2019, Cerdán apremió a Koldo, en un mensaje de WhatsApp, a «que se cerrase Sevilla». El asesor de Ábalos respondió «que era consciente de ello».

El interés de Cerdán, «obsesión», como llegan a describirla los propios miembros de la trama, era tal que sólo unos días después volvería a preguntar por la obra, «mostrándose contrariado porque aún no se hubiese publicado la licitación», según se recoge en el informe de la UCO.

En una conversación telefónica, Koldo y Ábalos comentan las presiones de Cerdán para esta adjudicación: «Santos, tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente (…) Yo entiendo que él se está jugando la vida (…) Toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega o el puesto o la luna (…) A mí me está mosqueando mucho. Y le digo, Santi, tío, no puedes presionar de esta forma», le cuenta el asesor al entonces ministro. El principal problema, según informó Koldo a Ábalos, sería que Pedro Saura, en aquel momento secretario de Estado de Transportes, estaría bloqueando la publicación de esta obra.

El informe recoge cómo el ministro Ábalos pidió a Javier Herrero, director general de Carreteras, que la obra se tramitase por el «procedimiento de emergencia». Un asunto que habría sido tratado en el Consejo de Ministros del 26 de abril de 2019. «Cuatro días antes del mencionado Consejo de Ministros, Koldo mantuvo una conversación con Santos en la que volvía a reflejar el bloqueo que estaba ejerciendo Pedro Saura sobre la licitación de Sevilla y las complicaciones que estaba teniendo Javier Herrero para conseguir el visto bueno», destaca la investigación de la Guardia Civil.

«Lo de Sevilla, tuvo que presionar muchísimo, por culpa de Pedro Saura (…) Y lo ha pasado muy mal ¡eh!, pero el problema que tenemos un problema serio Santi», le relata el asesor al entonces coordinador territorial del PSOE.

El 2 de septiembre de 2020, Herrero le traslada a Koldo que había buenas noticias sobre la obra, ya que se reabría el procedimiento. El 28 de ese mismo mes se publicó el anuncio de licitación con tramitación urgente. La adjudicación terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71,4 millones