Moreno recuerda a Montero su apoyo a Cerdán: «¿Trapicheaban a su alrededor y usted no sabía nada?»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cuestionado directamente a la vicepresidenta María Jesús Montero sobre su vinculación con Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, implicado en el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas, sugiriendo que «trapicheaban a su alrededor y ella no lo sabía». En pleno escándalo socialista, Juanma Moreno ha subrayado que Montero siempre estuvo del lado del ya ex dirigente socialista y siembra dudas sobre el presunto desconocimiento de la también líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A).

Juanma Moreno ha recordado que Montero defendió públicamente a Cerdán, lo que a su juicio la deja sin excusas: «Puso la mano en el fuego por el señor Cerdán y hace tan solo unas horas las volvió a poner». El presidente andaluz ha exigido que la vicepresidenta «dé explicaciones lo antes posible», especialmente ante los andaluces, al considerar que parte de la trama afecta directamente a obras públicas en la región.

En concreto, Moreno ha mencionado el puente del Quinto Centenario como una infraestructura posiblemente afectada por las comisiones ilegales. Ha denunciado los repetidos retrasos de esta obra y ha planteado la posibilidad de que «quizás esos retrasos vienen motivados porque ha habido mordida en ese puente».

El líder del Ejecutivo andaluz ha insistido en que «la actual vicesecretaria general del PSOE no puede pasar del día de hoy sin dar explicaciones coherentes y sensatas». Además, le ha exigido que asuma responsabilidades ante lo que ha calificado como un «comportamiento fraudulento e irregular» por parte de los dirigentes socialistas que la rodeaban.

«Siendo la número dos del PSOE, los distintos números tres iban sorteando y actuando en beneficio propio, robando», ha zanjado Moreno, poniendo el foco en la responsabilidad directa de Montero en la gestión y vigilancia del funcionamiento interno del partido socialista, ahora bajo la obvia sombra de la sospecha.