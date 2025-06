El PSOE homenajea a la condenada por los ERE Magdalena Álvarez en pleno escándalo Cerdán

El PSOE ha homenajeado este viernes a la ex ministra condenada por el caso de los ERE Magdalena Álvarez, junto a otros tres ex europarlamentarios socialistas malagueños, en un acto celebrado en la Sociedad Económica de Amigos del País por el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Los socialistas no han dudado en aplaudir la figura de Álvarez pese a su condena por el desvío de dinero en el caso ERE y en pleno escándalo por el caso Cerdán.

Durante el evento, el secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, ha elogiado «el protagonismo que tuvieron los socialistas en el proyecto europeísta», destacando que este sigue «tan vigente como hace 40 años». Aguilar ha asegurado que los homenajeados «son y fueron unos europeístas convencidos», y ha vinculado la socialdemocracia al ADN de la construcción europea.

Magdalena Álvarez, que ha sido condenada por malversación en el mayor caso de corrupción política en España, ha afirmado que «ni la madre que la parió reconocería a la Málaga de ahora» y ha atribuido los cambios a la inclusión en la Unión Europea. También ha subrayado que «es un contrato que tenemos entre todos los que pertenecemos a la UE» y ha apelado a «seguir aprovechando las oportunidades que nos da para avanzar en la economía y el Estado del bienestar».

Este nuevo homenaje se ha sumado a una cadena de reconocimientos que el PSOE ha dedicado a Álvarez en los últimos meses, pese a su historial judicial. El pasado 15 de marzo, la ex consejera andaluza ha sido premiada con el VIII Premio Carmen Olmedo en La Térmica. Además, el 9 de mayo compartió protagonismo con el ministro Óscar Puente en un acto en Málaga, también en plena espera de la resolución definitiva de su condena.

El PSOE de Andalucía ha intensificado los gestos hacia los principales condenados del caso ERE, incluyendo a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. En todos los casos, los actos se han producido en paralelo a momentos de tensión judicial o electoral, en los que el partido ha apostado por reivindicar sus figuras como símbolos de sus supuestos valores constitucionales.